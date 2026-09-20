Mehr Sicherheit„Safety Guys“ sollen Kinder auf Zollstocks Schulwegen besser schützen

Sie stehen zwar nur still am Straßenrand, sollen aber möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugen: Pünktlich zum Schulstart sind rund um die St. Nikolausschule vier leuchtend grüne, etwa 80 Zentimeter hohe Warnfiguren, sogenannte „Safety Guys“, aufgestellt worden. Zwei stehen in der Nähe des Haupteingangs der Schule an der Bernkasteler Straße, zwei weitere am Kalscheurer Weg, den viele Kinder auf ihrem Weg zur Schule queren.

Die Idee dazu hatte Patrick Mittler, Vorsitzender des Allgemeinen Bürgervereins Zollstock. Als er im Mai als Vater Lotsendienst an der Schule machte, wurde ihm noch einmal deutlich, wie wichtig Unterstützung für Kinder beim Überqueren der Straßen ist. „Ich dachte: Was ist, wenn kein Lotsendienst da ist? Kann man da noch etwas machen, um Auto- und Radfahrer auf die Kinder aufmerksam zu machen?“, erzählt er.

Safety Guys warnen vor der Nikolausschule

Den Bürgerverein konnte Mittler schnell davon überzeugen, hier aktiv zu werden. Zunächst sei eine elektronische Geschwindigkeitstafel, die Autofahrern mit Smileys signalisiert, ob sie zu schnell fahren, die Wunschoption gewesen, berichtet er. Da diese jedoch mit gut 2000 Euro recht teuer ist, recherchierte er nach anderen Möglichkeiten und stieß auf die „Safety Guys“ – freundlich und auffällig gestaltete Warnfiguren. Eine kostet 50 Euro. Die insgesamt 200 Euro für die vier Figuren an der Nikolausschule teilten sich Bürgerverein und der Förderverein der Schule.

„Um die Schule herum ist schon viel Verkehr. Es gilt Tempo 30, aber viele fahren auch schneller“, schildert Fabian Winkler, Vorsitzender des Fördervereins. Das ganze Jahr über leisten Eltern und Lehrer, ausgestattet mit Warnweste und Lotsenkelle, an der Schule Lotsendienst – jeden Morgen von 7.45 bis 8.15 Uhr. „Das funktioniert prima. Auch die vorbeifahrenden Autofahrer ärgern sich nicht, gehen sofort vom Gast und winken oder halten den Daumen hoch“, berichtet Winkler.

Der Vorschlag, zusätzlich „Safety Guys“ aufzustellen, stieß beim Förderverein deshalb gleich auf Zustimmung. „Die Sicherheit der Kinder ist uns eine Herzensangelegenheit, und alles, was hilft, die Autofahrer auf die Kids aufmerksam zu machen, unterstützen wir“, so Winkler.

Auch für die Rosenzweigschule, die zweite Grundschule in Zollstock, sind bereits vier „Safety Guys“ bestellt. Zwei sollen an der Vorgebirgstraße, zwei weitere am Zollstocksweg aufgestellt werden. Die Kosten werden auch dort zu gleichen Teilen vom Förderverein der Schule und vom Bürgerverein getragen.

In der Nikolausschule wurden in diesem Schuljahr 75 I-Dötzchen eingeschult, insgesamt besuchen 385 Kinder die Schule. In der Rosenzweigschule haben 24 Schulanfänger gestartet, insgesamt besuchen 141 Grundschüler die Einrichttung.

Die auffälligen Figuren sollen künftig dafür sorgen, dass die Grundschüler und gerade die Schulanfänger auch ohne Lotsendienst gut zur Schule und wieder nach Hause kommen.