Kaum ein Kölner Fußballverein hat so viele Höhen und Tiefen erlebt wie der S.C. Fortuna Köln. Aufstieg, Absturz und Neuanfang prägen seine Geschichte – und genau diese erzählen Heribert Rösgen und Matthias Langer in ihrem neuen Buch. Sechs Jahre lang haben Heribert Rösgen, der seit vielen Jahren auch für den Kölner Stadt-Anzeiger tätig ist, und der Diplom-Designer Matthias Langer an „Fortuna. Fortuna? Fortuna! – Triumph und Tragik des Kölner Kultklubs“ gearbeitet. Herausgekommen ist eine 440 Seiten starke Chronik, die die Geschichte des Vereins von seinen Vorläufern bis zum jüngsten Aufstieg in die 3. Liga nachzeichnet.

Mehr als eine Vereinschronik

„Es ist eine Chronik, aber angereichert mit vielen Zeitzeugenschilderungen, Interviews – auch mit Fans – und vielen Geschichten neben dem Fußballplatz“, sagt Heribert Rösgen. „Wie ist der Verein entstanden? Warum heißt er Fortuna? Wie sehr hat Schäng Löring den Klub geprägt? Wie kommt eine der größten Jugendabteilungen mit nur einem Sportplatz aus?“ Diesen und vielen weiteren Fragen gehen Rösgen und Langer nach. Ergänzt wird das Buch durch zahlreiche Fotos, Collagen und historische Zeitungsartikel.

Die beiden Autoren verbindet weit mehr als das gemeinsame Buchprojekt. Beide sind seit Jahrzehnten Fortuna-Fans und lernten sich vor mehr als 20 Jahren bei der ehrenamtlichen Arbeit an einer Stadionzeitung kennen. Der gebürtige Kölner Rösgen ist Fortuna-Fan seit Anfang der 1970er Jahre. „Für mich als damaligem Sextaner waren Fortuna-Spieler wie Fahrian, Campbell, Glock, Struth und Zimmermann einfach die cooleren Typen“, erzählt er. Matthias Langer kam aus dem Siegerland zum Studium nach Köln.

An der Hauswand über der Gaststätte Trierer Eck hing im Mai ein großes Transparent zum Aufstieg von Fortuna Köln. Copyright: Alexander Schwaiger

„Damals ging ich einfach zum Fußballgucken, mal hierhin, mal dorthin. Bei der Fortuna bin ich dann hängengeblieben. Es ging hier einfach nett und familiär zu, und irgendwie habe ich mich in den Verein verliebt“, schildert er. Gerade in den Abstiegsjahren ab 2000 sei die Fangemeinschaft noch enger zusammengerückt. „Wir haben auch immer mitgezittert“, sagt Langer. Bereits 2018 veröffentlichten Rösgen und Langer gemeinsam einen halbfiktionalen Roman zur Vereinsgeschichte. Die Idee zu einer umfassenden Chronik ließ sie seitdem nicht mehr los.

Auf den Fortuna-Aufstieg wird eine herausfordernde Saison folgen

Über den Aufstieg in die 3. Liga freuen sich die beiden natürlich. „Als langjährige Fans gehen wir zwar hoffnungsvoll in die neue Saison, wissen aber, dass es sehr schwer wird, denn von den finanziellen Möglichkeiten und von den Bedingungen her sind die meisten anderen in der Liga der Fortuna weit überlegen“, sagt Rösgen. Die Fortuna-DNA sei jedoch, sich mit den vorhandenen Möglichkeiten bestmöglich zu arrangieren. „Wir glauben, der permanente Mangel, der nicht vorhandene Komfort und der fehlende ,Star-Kult‘ um die Spieler führen dazu, dass man Höchstleistungen im Kollektiv schafft – wenn man bereit ist, die Bedingungen anzunehmen“, sagen die beiden. Genau dafür lieben sie „ihren“ Verein.

Die Autoren verstehen ihr Werk nicht nur als Buch für Fortuna-Fans, sondern auch für Leserinnen und Leser, die sich für Kölner Stadt- und Sportgeschichte interessieren. Das Buch umfasst 440 Seiten im A5-Format, erscheint im Selbstverlag, kostet 25 Euro und ist an Heimspieltagen sowie im Fanshop erhältlich oder dort zu bestellen.