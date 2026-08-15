Auf der Neusser Straße zwischen Ebertplatz und Agneskirche ist am Samstag (15. August) kein normaler Tag: Das Agnesviertel-Straßenfest verwandelt das Viertel in eine bunte Festmeile.

Standbetreiber, Musiker und Besucher aus ganz Köln – und darüber hinaus – sorgen für Stimmung. Noch bis Sonntag kann jeder mitmachen.

Großes Angebot beim Straßenfest auf der Neusser

Das Angebot ist groß: Wer Hunger hat, findet Reibekuchen und Zuckerwatte – aber auch Açai-Bowlen und verschiedene Getränke.

Wer stöbert, dem begegnen Vintage-Kleidung, Ledertaschen, Schmuck und handgefertigtes Kunsthandwerk. Kinder können auf Trampolinen springen oder an Spielstationen toben. Für Musik sorgen lokale Bands und DJs – vor der Gaststätte Balthasar tritt „D'r Frank“ auf und zieht die Blicke auf sich.

Ein besonderer Anlaufpunkt ist der Stand von „Abosto Coffee". Natnael Mekuriya, genannt Nati, ist bereits zum zweiten Mal beim Straßenfest dabei. Der gebürtige Äthiopier betreibt sein Kaffeegeschäft seit 2021.

„Die Leute sind sehr offen. Wir haben auch viele internationale Leute hier getroffen. Sehr schöne Atmosphäre", sagt er. Ob er nächstes Jahr wieder dabei ist? Für Nati steht fest: „Auf jeden Fall." Abseits des Festes bietet das Unternehmen normalerweise buchbare Kaffeezeremonien nach äthiopischer Tradition an.

Gäste aus Düsseldorf bis Porz

Das Straßenfest zieht nicht nur Veedelsbewohner an. Laura kommt aus Düsseldorf, Melissa aus Porz – beide sind zum ersten Mal dabei.

Melissa ist begeistert: „Ich find's sehr lebendig, die Leute sind gut drauf, haben viel Spaß.“ Laura nickt: „Ich find's entspannt, ich find's schön. Man wird hier nicht zu Tode getrampelt, das ist gut.“

Jupp, Nadine und Jacky genießen die Stimmung des Straßenfestes etwas abseits vor dem Agnes Kiosk Copyright: Rouven Otto

Jupp, der mit Nadine und Jacky vor dem Agnes Kiosk sitzt, sieht das Ganze etwas nüchterner: „Ganz schön klein“, findet er. Überfüllt ist die Neusser Straße tatsächlich nicht – aber das scheint für viele eher ein Plus zu sein.

Das Wetter spielt mit: Bewölkt zwar, aber trocken. Wer das Fest noch nicht gesehen hat – Sonntag von 11 bis 21 Uhr ist die letzte Chance.