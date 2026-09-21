Mit Taco Bell kommt eine neue Fastfood-Kette nach Köln. Bislang war unklar war: Wo genau eröffnet die erste Filiale? Nun ist der Standort bekannt geworden: Wer derzeit über den Hohenzollernring schlendert, sieht schon die Handwerker am Werk.

Die alte Restaurant-Fassade verschwindet Stück für Stück, das neue Schild lässt nicht lange auf sich warten. Mitten im Herzen der Kölner Innenstadt zieht der US-Fastfood-Riese gerade ein – und zwar im ehemaligen Sausalitos. Jetzt steht auch der konkrete Eröffnungstermin fest: Donnerstag (24. September) um 17 Uhr.

Der erste öffentliche Taco Bell in ganz Deutschland

Bislang gab es Taco Bell in Deutschland nur auf US-Militärstützpunkten – ganz ohne Zugang für die Öffentlichkeit. Ein erster Anlauf, die Marke breiter im Land zu etablieren, war im Mai 2025 nach Differenzen mit einem Partner gestoppt worden.

Jetzt geht Taco Bell einen neuen Weg: Statt eines einzigen bundesweiten Franchisenehmers vergibt der Konzern die Rechte regional an sechs sogenannte „Area Developer“. Das berichtet der Branchendienst „L'Express-Franchise“.

„Köln passt unfassbar gut zu Taco Bell“

Für Köln und das Rheinland zuständig ist die Feel Better Holding aus Koblenz. Geschäftsführer sind die Unternehmer Peter Gries und Lars Krämer. Ihr Gebiet reicht von Bonn bis Kleve. Krämer selbst hat schon klargemacht, warum ausgerechnet Köln den Anfang macht: „Köln passt unfassbar gut zu Taco Bell.“

Auf Instagram hatte Taco Bell Deutschland den Standort bereits Ende August mit einem Slogan angekündigt: „Von California nach Köllefornia.“ Der Zeitplan: Ende September 2026 soll die Filiale am Hohenzollernring öffnen, so Lars Krämer auf Nachfrage.

Taco Bell wurde 1962 von Glen William Bell in Kalifornien gegründet. Heute betreibt die Kette rund 9000 Restaurants weltweit. Zuletzt sorgte Taco Bell in den USA allerdings auch für Negativschlagzeilen. Mehr als 22.000 Menschen sollen in den USA durch einen Parasiten krank geworden sein. Schuld soll teilweise Salat der Fastfood-Kette gewesen sein.