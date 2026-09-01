„Spannende Zusammenarbeit“Uni Köln und New York University begründen Partnerschaft

Die Universitäten beschließen einen Kooperationsvertrag über ihre zukünftige Partnerschaft. Auf der Grundlage einer Vielzahl bestehender Projekte wird die Zusammenarbeit der beiden Institutionen damit verstetigt und ausgebaut.

Die Uni Köln und die New York University gehen eine strategische Partnerschaft ein: Rektor Joybrato Mukherjee von der Uni Köln und die Präsidentin der NYU, Linda G. Mills, haben Ende August in New York einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Dieser umfasst nach Angaben der Uni Köln Forschung und Lehre, den Austausch von Forschenden und Studierenden sowie gemeinsame Bildungsveranstaltungen. Bei regelmäßigen Treffen sollen gemeinsame Aktivitäten koordiniert, organisiert und vorangebracht werden.

„Mit dieser neuen Partnerschaft kommen zwei große, forschungsstarke Universitäten zusammen, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Studierenden neue Kooperations- und Austauschmöglichkeiten zu eröffnen. Davon profitieren beide Seiten und wir stärken unser transatlantisches Netzwerk“, sagt Mukherjee.

Erstes gemeinsames Symposium voraussichtlich im Mai 2027

Professorin Linda G. Mills, Präsidentin der NYU, sagt: „Die Unterzeichnung der Vereinbarung markiert den Beginn einer spannenden neuen Partnerschaft zwischen unseren Universitäten.“

Die Universität zu Köln und die NYU arbeiten bereits bei einer Vielzahl von Forschungsprojekten in den Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Rechtswissenschaften und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zusammen. Als Auftakt der Aktivitäten unter dem Dach des Partnerschaftsabkommens ist ein Symposium der Pflanzenwissenschaftler beider Institutionen geplant, das voraussichtlich im Mai 2027 in Köln stattfinden wird. (gam)