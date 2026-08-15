Seit den Morgenstunden melden Kölner Leser einen unverkennbaren Brandgeruch – und ein gelblich trübes Licht über der Stadt, das viele an Sahara-Staub erinnert.

Die Erklärung: Der schwerste Waldbrand, den NRW je erlebt hat, tobt rund 50 Kilometer entfernt im Hürtgenwald im Kreis Düren.

DWD bestätigt Brandgeruch in Köln

Dass der Rauch bis nach Köln zieht, ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) keine Überraschung.

„Die Windrichtung war heute Morgen so, dass sich ein großer Streifen in die grobe Richtung bewegt hat“, bestätigt eine DWD-Meteorologin auf EXPRESS.de-Nachfrage.

Der DWD habe wegen der Lage bereits Anfragen von der Feuerwehr erhalten, die beunruhigt war, so die Wetterexpertin.

Das gelbliche Licht über Köln hat denselben Grund: Der Effekt ähnelt dem von Sahara-Staub.

Nach Einschätzung der Landesregierung ist es der größte Waldbrand in der Geschichte von NRW. Der Ortsteil Hürtgenwald-Gey wurde evakuiert – rund 2000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. 1400 Einsatzkräfte kämpfen vor Ort gegen die Flammen, die Löscharbeiten werden sich nach Einschätzung der Feuerwehr bis mindestens Montag hinziehen.

Und der Hürtgenwald ist nicht das einzige Feuer: Auch im belgischen Hohen Venn nahe der NRW-Grenze brennt es – mindestens 1600 Hektar Vegetation sind dort bereits zerstört. Dichte Rauchwolken ziehen bis nach Monschau, Simmerath und Roetgen.

Selbst bei den Reit-Weltmeisterschaften in Aachen war der Brandgeruch wahrnehmbar – der Stadionsprecher beruhigte die Zuschauer auf Deutsch und Englisch.

Wer den Geruch riecht oder das gelbliche Licht bemerkt: Es ist der Rauch aus dem Eifelwald – ein unübersehbares Zeichen, wie dramatisch die Lage gerade im Kreis Düren ist.