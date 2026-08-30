Die Warn-App „Nina“ hat am späten Samstagabend (29. August 2026) wegen eines Brandes und daraus resultierender „großräumiger Rauchausbreitung“ sowie Brandgasen in Köln angeschlagen. Gegen Mitternacht war der Auslöser, ein Feuer in einer Schrebergartensiedlung in Ostheim, dann gelöscht.

„Die Feuerwehr Köln informiert: Durch einen Brand kommt es im Bereich Ostheim, Holweide und angrenzenden Bereichen zu Geruchsbelästigung und Rauchverwirbelungen in Bodennähe“, hieß es in der App-Meldung von 23.07 Uhr.

Starke Rauchentwicklung nach Feuer in Gartenlaube in Ostheim

Den Anwohnerinnen und Anwohnern in den entsprechenden Gebieten riet die Warn-App: „Meiden Sie das betroffene Gebiet“ und „schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.“

Wie die Feuerwehr gegenüber dieser Zeitung mitteilte, hatte in der Schrebergartensiedlung in der Wilhelm-Griesinger-Straße nahe der LVR-Klinik eine Laube gebrannt. Gegen Mitternacht war das Feuer gelöscht, auch die „Nina“-Warnung wurde anschließend zurückgenommen.