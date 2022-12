Wegen Corona Drach-Prozess in Köln fällt auch diese Woche aus

Köln – Die für Mittwoch geplante Verhandlung im Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach fällt erneut aus. Das teilte das Kölner Landgericht kurzfristig mit. Auch am Freitag könne das Verfahren noch nicht fortgesetzt werden. Als Grund wurde angegeben, dass ein Prozessbeteiligter wegen Corona ausfällt. Am Mittwoch war in dem Prozess um mehrere Geldtransporter-Überfälle die Vernehmung von Zeugen geplant gewesen.

Bereits der für den vergangenen Montag angesetzte Termin war ausgefallen, weil ein Verfahrensbeteiligter an Corona erkrankt war. Um wen es sich handelte, war nicht mitgeteilt worden. Dem Angeklagten werden Überfälle auf vier Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und in Limburg vorgeworfen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Prozess in Köln Anzeige Drach-Prozess wegen Corona-Fall verschoben

Dritter Prozesstag in Köln Anzeige Thomas Drach tituliert Polizisten als „Hosenscheißer“ von Daniel Taab

Bei zwei Taten soll der 61-Jährige Wachmänner angeschossen und schwer verletzt haben. Drach wird versuchter Mord und besonders schwerer Raub zur Last gelegt. (dpa)