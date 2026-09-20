Seit Tagen ist das Wetter in Köln wechselhaft: Während alle, die am Samstag Open-Air-Events planten, mit Sonne und sommerlichen Temperaturen belohnt wurden, erfolgte der Wetter-Einbruch dann in der Nacht. Der Sonntag zeigt sich von seiner regnerischen Seite, auch stürmische Böen gab es am Vormittag. Obwohl es nicht wirklich kalt ist, ziehen auch am Nachmittag Schauer übers Rheinland, nur gelegentlich lockert es auf.

Das sehr wechselhafte Wetter, das fast schon an April erinnert, ist einer Kaltfront geschuldet, die von Norden über Deutschland zieht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und auch Kachelmannwetter mitteilen. Am Sonntagnachmittag sind die größten Regengebiete dann schon über dem Rheinland verschwunden. In der Nacht zum Montag ist es überwiegend locker bewölkt und niederschlagsfrei, die Temperaturen gehen in Nordrhein-Westfalen auf 10 bis 6 Grad zurück.

Am Montag macht sich dann laut einer DWD-Meteorologin zunehmend wieder Hochdruck-Einfluss bemerkbar. In Köln bleibt es trocken, die Temperaturen klettern auf 20 Grad. Der Wind schwächt sich ab. Am Dienstag erreichen die Temperaturen ähnliche Werte, morgens kann es aber noch etwas neblig sein.

Mittwoch wird es wieder sommerlicher in Köln

Mittwoch wird es dann noch schöner: Die Kölner und Kölnerinnen können sich über fast sommerliche 22 Grad freuen, es bleibt trocken. Auch die Nächte sind weiterhin relativ mild. Allerdings ist unklar, wie es dann am Donnerstag weitergeht. Es könnte wieder mehr Niederschlag geben bei Temperaturen um die 20 Grad. Falls es regnet, sind auch stärkere Windböen nicht ausgeschlossen.

Besonders gut sind die Aussichten aber für Freitag und Samstag: In Richtung Wochenende gehen die Temperaturen noch einmal hoch. Es wird wohl trocken bleiben, in Köln können am Samstag sogar Werte von bis zu 23 Grad erreicht werden.

Sonne hat noch viel Kraft im September

Dieses „mäßig warme“ Wetter ist für Ende September nicht ungewöhnlich, wie die Meteorologin erläutert. Ungewöhnliche Werte für den Herbst wurden dagegen 2020 in Köln gemessen: Am 15. September lagen die Temperaturen in Köln-Wahn damals bei 33,6 Grad. Davon ist man 2026 allerdings weit entfernt, die Tage der großen Hitze dürften vorerst der Vergangenheit angehören.

Insgesamt macht sich derzeit aber wohl noch der Hochdruck-Einfluss bemerkbar, der das Wetter auch im August bestimmte. Einzelne Kaltfronten sind noch nicht so ausgeprägt. Sobald sich die Sonne zeigt, hat sie auch Ende September noch viel Kraft. Da auch die Tage noch relativ lang sind, kühlt es sich bislang nicht so stark ab.