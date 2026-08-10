„Das ist schon irre“Wolfgang Niedecken ist von seinem bronzenen Doppelgänger begeistert

BAP-Chef Wolfgang Niedecken („Verdamp lang her“) stand in Rheinland-Pfalz im November für einen Bronzekopf Modell – nun hat der Musiker das Kunstwerk besucht.

In Tiefenthal eröffnete der 75-Jährige vor etwa 300 Besuchern eine Vernissage von Thomas Duttenhoefer. Der Künstler habe ihn in „geradezu magischer Weise“ erfasst, sagte Niedecken. „Das ist eine Form von Genialität, die ich kaum für möglich gehalten habe. Wie macht er das? Das kann er eigentlich selbst nicht ganz erklären.“

Zweiter Bronzekopf steht in Niedeckens Kölner Wohnung

Niedecken, der Kunstgeschichte und Freie Malerei studiert hat, erhielt nach dem Guss ein zweites Exemplar des Kopfes. Das 14 Kilogramm schwere Kunstwerk stehe in seiner Kölner Wohnung, sagte der Musiker. „Ich habe die Skulptur wiederholt von allen Seiten betrachtet. Es gibt keine Stelle, von der ich sage: Na ja, hier erkenne ich mich aber nicht wieder. Das ist schon irre.“

Duttenhoefer, geboren in Speyer und wohnhaft in Darmstadt, hat unter anderem auch Schauspieler Mario Adorf („Der große Bellheim“) und Regisseur Edgar Reitz („Heimat“) porträtiert.

Diese Bronzeköpfe waren bei der Vernissage in Tiefenthal mit knapp 1000 Einwohnern ebenfalls zu sehen. „Der Kunst ist der Ort egal“, sagte der Galerist Wolfgang Thomeczek, Initiator und Gastgeber der Ausstellung. „Kunst kennt keine Provinz.“ (dpa)