In der Nacht auf Samstag (1. August) hat die Feuerwehr Köln zwei parallel ausbrechende Kellerbrände in kurzer Zeit gelöscht. Gegen 4 Uhr wurden die Einsatzkräfte erstmals alarmiert, da am Rathenauplatz in einem Mehrfamilienhaus ein Brand mit starker Rauchentwicklung im Waschkeller ausgebrochen war.

Zwei Atemschutztrupps löschten das Feuer nach Angaben der Feuerwehr schnell. Zwei Personen seien unverletzt aus dem Gebäude geführt worden.

Passanten melden zweiten Brand im Rathenauviertel

Während des laufenden Einsatzes machten aufmerksame Passanten die Feuerwehr auf einen zweiten Brand aufmerksam: In der nahegelegenen Heinsbergstraße brannte es ebenfalls im Keller.

Sofort abgestellte Kräfte retteten zwei leicht verletzte Personen aus dem Gebäude – eine Einsatzkraft zog sich dabei eine leichte Rauchgasverletzung zu. Hinzu gerufene Feuerwehrleute brachten zwei weitere Bewohner mit der Drehleiter in Sicherheit.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 94 Einsatzkräften und 30 Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz endete gegen 6.30 Uhr. Die Brandursachen sind in beiden Fällen noch unklar. (das)