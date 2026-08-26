Der als „Tatort“-Kommissar bekannt gewordene Schauspieler Andreas Hoppe ist mit 66 Jahren gestorben. Das teilte der SWR am Mittwochabend unter Verweis auf das Management des Schauspielers mit. Hoppe spielte von 1996 bis 2018 im Ludwigshafener „Tatort“ den Kommissar Mario Kopper an der Seite von Schauspielerin Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal.

Trauer um Schauspieler Andreas Hoppe: „Zutiefst erschüttert“

„Ich bin zutiefst erschüttert, dass mein Kollege und Freund Andi verstorben ist“, erklärte Folkerts. „Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben aufeinander geachtet, uns gestritten ... Eine tiefe Freundschaft war das ... Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh, Du warst so ein besonderer Typ!“ Die beiden kannten sich laut Mitteilung bereits aus den Jahren 1982 bis 1986, als sie in Hannover dieselbe Schauspielschule besuchten.

SWR-Intendant Kai Gniffke erklärte: „Mehr als zwei Jahrzehnte hat Andreas Hoppe alias Mario Kopper den SWR-Tatort bereichert und geprägt.“ Und weiter: „Wir sind bestürzt, dass dieser großartige Schauspieler und Künstler so früh von uns gegangen ist.“

Hoppe wurde am 1. Juni 1960 in Berlin geboren. In den 1990er-Jahren gehörte er zu den Ensembles verschiedener Theater in Berlin und war in kleineren Rollen im Fernsehen zu sehen. (KNA)