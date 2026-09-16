„Spielen uns selbst“Ehrlich Brothers drehen für „Unter uns“

Inmitten schwieriger Zeiten wird bei der Serie „Unter uns“ noch einmal gezaubert: Das Magier-Duo Ehrlich Brothers übernimmt einen Gastauftritt in der RTL-Seifenoper. Die beiden Zauberkünstler spielen sich selbst, wie sie der Deutschen Presse-Agentur verrieten.

„Wir sind natürlich keine Schauspieler“, sagte Chris Ehrlich, einer der beiden Brüder. „Es war schnell Konsens, dass wir keinen Detektiv oder einen Handwerker spielen, sondern das zeigen, was wir am besten können: Wir zaubern! Daher spielen wir uns selbst.“ Die Dreharbeiten fanden bereits statt.

Der Auftritt fällt in eine ungewöhnliche Zeit am Set der Serie, die in Köln produziert wird und seit 1994 läuft. Vor wenigen Wochen erst verkündete RTL, die Serie nicht über das Jahresende hinaus fortsetzen zu wollen. Als Grund wurden „veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Programme“ genannt. Ob das das endgültige Aus für „Unter uns“ bedeutet, ist gleichwohl noch unklar. Die Produktionsfirma Ufa Serial Drama prüft nach eigenen Angaben Optionen, um die Geschichten aus der fiktiven Schillerallee weiterzuerzählen.

Chris Ehrlich und die verbrannten Brötchen

„Dass die Serie von RTL nicht weiter ausgestrahlt wird, stand bei unserer Zusage noch nicht fest, aber jetzt einen Rückzieher zu machen, wäre natürlich absurd gewesen, denn wir stehen zu unserem Wort“, sagte Chris Ehrlich. Am Set sei die Stimmung seinem Eindruck nach auch gut gewesen - weder melancholisch noch angespannt. An die Beteiligten richtete er aufmunternde Worte. „Wir wünschen allen Beteiligten von "Unter uns", dass sie zuversichtlich nach vorne schauen und das Beste daraus machen.“

Für Chris, einen der beiden Ehrlich Brothers, war es übrigens nicht der erste Auftritt in der Serie. Vor mehr als 20 Jahren sei er schon einmal zu sehen gewesen, verriet er - allerdings in einer anderen Rolle. „Ich spielte damals jemanden, der leider eine Azubi-Stelle in der Bäckerei nicht bekommen hat, weil er die Brötchen verbrennen ließ.“

Hugh Jackman kann aufatmen

Dass sich aus dem Gastauftritt nun eine große Schauspielkarriere entwickelt, ist allerdings nicht zu erwarten. Zumindest haben die beiden Brüder keine entsprechenden Ambitionen. „Wir wollen den "Tatort"-Schauspielern und den Darstellern bei "Unter uns" oder "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nicht ihre Plätze wegnehmen“, sagte Chris Ehrlich.

„Wir haben auf Tour 150 Leute, die von unseren Live-Shows leben, und bei uns in Bünde arbeiten 50 Festangestellte, die jeden Tag von uns gefordert werden wollen“, sagte er. „Wir können es uns nicht erlauben, einfach ein, zwei Monate weg zu sein und in einem Film Hugh Jackman zu ersetzen.“

Die beiden Zauberkünstler Andreas und Chris Ehrlich gelten als bekanntestes Magier-Duo Deutschlands und treten mit aufwendigen Zauber- und Illusionsshows auf. Die Brüder haben eine sogenannte Zauberwerkstatt im ostwestfälischen Ort Bünde, wo an neuen Illusionen getüftelt und an Requisiten gearbeitet wird.

Die „Unter uns“-Folge mit dem Gastauftritt der Brüder soll am 16. November zu sehen sein. Es ist die 8.000. Folge der Serie. (dpa)