„Veränderung ist immer gut“Ex-„Tagesschau“-Sprecher Schreiber verlässt Axel Springer

Journalist und Moderator Constantin Schreiber verlässt zum Ende des Jahres das Medienhaus Axel Springer. Er habe sich schon vor einiger Zeit entschieden, künftig neue Wege zu gehen, sagte Schreiber in einem Video auf Instagram und YouTube. Ein Sprecher des Medienkonzerns bestätigte auf Anfrage die Personalie.

Er werde sich zum Ende des Jahres von Axel Springer verabschieden und dann im kommenden Jahr 2027 eine neue Aufgabe annehmen, sagte der Ex-„Tagesschau“-Sprecher. Unter das Video schrieb er: „Ich glaube daran, dass Veränderung im Beruf immer gut ist, um weiter zu wachsen – unabhängig davon, wie sehr man im Job schon angekommen ist.“

Constantin Schreiber: „Veränderung im Beruf ist immer gut“

Die Zeit bei Springer bezeichnete Schreiber im Video als „sehr spannend“, insbesondere seine Zeit in Israel, als der Krieg mit dem Iran ausgebrochen war. Der 47-Jährige hatte im September 2025 seinen Job bei dem Medienkonzern gestartet und zunächst aus Tel Aviv und New York über die Region Naher Osten sowie internationale Brennpunkte berichtet.

Im April hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass sich Schreiber künftig stärker auf Podcast-Formate konzentriere und aus familiären Gründen von Deutschland aus arbeite. Seine Stammredaktion bei Axel Springer ist „Welt“. (dpa)