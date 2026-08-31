Schlagerstar ergriffen„Giovanni Zarrella Show“ in der Kritik – ZDF greift ein

Am Mainzer Lerchenberg kam es zu einem sehr gefühlvollen Moment: Der Moderator konnte bei der Sommer-Edition seiner Sendung „Die Giovanni Zarrella Show“ seine Emotionen nicht zurückhalten. Ein Rückblick anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des Formats löste bei dem Entertainer eine starke Reaktion aus.

Für die Jubiläumsfeier wurde die Musiksendung auf das Außengelände des „ZDF-Fernsehgarten“ verlegt, wo eine große Open-Air-Feier stattfand. Unmittelbar nach dem Auftritt von 2theMoonbeats („Give It Up“) wurde der Moderator vom Sender mit einem Video aus den letzten fünf Jahren überrascht. Dieses enthielt auch Szenen der ersten Sendung vom 11. September 2021.

Die Situation war äußerst emotional: Als die Kamera während der Einspielung auf Giovanni Zarrella gerichtet wurde, kämpfte dieser sichtlich bewegt mit seinen Gefühlen.

Moderator bedankt sich bei Zuschauern

Anschließend wandte sich der berührte Moderator direkt an das Publikum vor Ort und an den Bildschirmen: „Ich danke euch von Herzen, jedem, der einschaltet, der bei uns ist, der mit uns ist, tausend Dank, dass ihr mit uns mitfeiert jedes Mal und das ihr Teil unserer Familie seid.“

Der gefühlsbetonte Abend war auch bei den Einschaltquoten ein voller Erfolg: Nach Angaben von „DWDL“ schalteten am Samstagabend durchschnittlich 2,896 Millionen Zuschauer ein. Das Format übertraf mit einem Marktanteil von 16,8 Prozent den regulären Senderschnitt des ZDF von 13,1 Prozent erheblich. Dies war der höchste Wert für die Musikshow seit dem Jahr 2024.

Kritik im Netz – ZDF muss eingreifen

Parallel zum Erfolg im Fernsehen gab es im Internet jedoch erhebliche Kritik: In sozialen Netzwerken wie Facebook sammelten sich während der Live-Übertragung teilweise harsche Bemerkungen über die Sendung und den Gastgeber. Ihm wurde beispielsweise ein Mangel an Eigenständigkeit unterstellt.

Infolgedessen sah sich das Social-Media-Team des ZDF genötigt zu handeln. Auf den Plattformen Facebook und Instagram erinnerte der Sender an die geltende Netiquette und forderte einen achtungsvollen Umgang. Es wurde verdeutlicht, dass Beiträge mit beleidigendem oder diskriminierendem Inhalt konsequent entfernt und die verantwortlichen Nutzer blockiert werden. (jag)