„Menschenwürde nicht verhandelbar“Hape Kerkeling erhält Orden wider den tierischen Ernst in Aachen

Entertainer Hape Kerkeling (61) wird in Aachen mit dem traditionsreichen Orden wider den tierischen Ernst ausgezeichnet. Das gab der zuständige Aachener Karnevalsverein bekannt, der damit seit Jahrzehnten große Persönlichkeiten ehrt. Ausgezeichnet werde Kerkeling nicht allein für sein künstlerisches Lebenswerk, sondern auch für seinen Beitrag zu einer offenen, demokratischen Gesellschaft, hieß es.

Dass sich der Autor, Schauspieler und Moderator immer wieder unmissverständlich gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus positioniere, habe den Aachener Karnevalsverein tief beeindruckt. „Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche Debatten schärfer, verletzender und unversöhnlicher geworden sind, beweist Hape Kerkeling klare Haltung“, sagte Präsident Andre Freese. „Mit einer glaubwürdigen Klarheit, die aus persönlicher Überzeugung entsteht, erinnert er uns daran, dass Menschenwürde nicht verhandelbar ist.“

Für Kerkeling sind es Kindheitserinnerungen

Kerkeling wurde in Recklinghausen geboren und ist einer der erfolgreichsten Entertainer Deutschlands. Er ist bekannt für seine Kunstfiguren wie Horst Schlämmer (eine Journalistenparodie) oder Uschi Blum (eine Schlagersängerin). Sein Auftritt als Königin Beatrix 1991 für die ARD-Show „Total Normal“ ging ins kollektive Gedächtnis der TV-Nation ein. Regelmäßig bezieht Kerkeling auch politische Positionen. Im Internet läuft eine Petition mit der Forderung, ihn im kommenden Jahr zum Bundespräsidenten zu wählen.

Den Orden wider den tierischen Ernst kenne er schon seit seiner Kindheit, teilte Kerkeling nun mit. „Der wurde zu Hause immer geguckt“, sagte er. Nun selbst in den „Aachener Narrenkäfig“ zu steigen, sei für ihn „außergewöhnlich“. Die Zeremonie ist am 23. Januar 2027 geplant.

Der Entertainer wird damit der 77. sogenannte Ordensritter. Die Liste seiner Vorgängerinnen und Vorgänger ist lang - oft waren es männliche Politiker. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem die Bundeskanzler Konrad Adenauer (1959) und Helmut Schmidt (1972). Auch der heutige Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Auszeichnung schon erhalten (2006). Im vergangenen Jahr wurde Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) geehrt. Sie wird daher auch die Laudatio auf Kerkeling halten. (dpa/red)