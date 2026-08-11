„Lehne ich entschieden ab“Harry-Potter-Darstellerin kritisiert J. K. Rowlings Ansichten

Die britische Harry-Potter-Schauspielerin Bel Powley sieht die Ansichten der Autorin J. K. Rowling zum Thema Geschlecht kritisch. „Ich lehne J. K. Rowlings Ansichten zum Thema Geschlecht entschieden ab“, sagte die 34-Jährige der Zeitung „Telegraph“.

In der neuen Harry-Potter-Serie, die Ende des Jahres erscheinen soll, übernimmt Powley die Rolle von Harry Potters grimmiger Tante Petunia Dursley. „Ich finde, dass die Trans-Community Sicherheit und Würde und Respekt und uneingeschränkte Akzeptanz verdient“, sagte Powley den Angaben nach.

Rowling wird seit Jahren wegen ihrer Ansichten zur Debatte über Trans- und Frauenrechte kritisiert. (Archivbild) Copyright: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Rowling macht seit Jahren mit umstrittenen Äußerungen – oft in sozialen Medien – zur Debatte über Trans- und Frauenrechte auf sich aufmerksam und wird dafür massiv kritisiert. Sie vertritt die Auffassung, das biologische Geschlecht könne nicht geändert werden und warnt etwa vor Gefahren für Frauen, wenn nach Geschlechtern getrennte Räume Transmenschen offenstehen.

Powley: „Ich liebe Harry Potter“

Stars aus der Harry-Potter-Filmreihe wie Daniel Radcliffe (37) hatten sich vor Jahren von Rowling distanziert. Trotz der verschiedenen Ansichten zu dem Thema sei sie allerdings ein großer Fan der weltberühmten Buchreihe. „Ich liebe Harry Potter. Ich bin mit den Büchern aufgewachsen. Ich gehöre zu dieser ersten Generation von Lesern“, schwärmte Powley laut „Telegraph“. Sie liebe „Magie und Gruseliges“.

Der Streamingdienst HBO Max kündigte den Start der Harry-Potter-Serie, in der Powley mitwirkt, für Weihnachten 2026 an. In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als der berühmte Zauberlehrling Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen. (dpa/red)