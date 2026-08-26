Gerade einmal 14 Jahre lang existierte das Bauhaus – gemessen an anderen Kunsthochschulen ein Wimpernschlag. Der Geist der Schule aber überdauerte die Zeiten, überwand alle Grenzen und ist noch immer groß genug, um auch mehr als 100 Jahre später zum Mittelpunkt eines haarsträubenden Kulturkampfes zu werden: Schon im vergangenen Herbst bezeichnete die AfD in Sachsen-Anhalt das Bauhaus als „Irrweg der Moderne“ und Zeichen „antideutscher“ Gesinnung – und kündigt jüngst in ihrem Wahlprogramm an, nach einer möglichen Regierungsübernahme in dem Bundesland die Fördermittel für den Bauhaus-Standort in Dessau zu kürzen.