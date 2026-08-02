Von drei Unfällen in Burscheid und Leichlingen berichtet die Polizei Rhein-Berg am Wochenende.

Am Samstagabend wurde gegen 22.30 Uhr ein 25-jähriger Fahrradfahrer auf der Burscheider Balkantrasse benommen aufgefunden. Ein Passant hatte den jungen Mann gefunden, der mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Unfallursache ist unklar, der Radfahrer kann sich an den Unfallhergang nicht erinnern.

Zur fast gleichen Zeit stürzte eine 29-jährige Motorradfahrerin im Bereich Straßerhof. Sie kam durch einen Fahrfehler von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über ihr Kraftrad. Sie wurde schwer verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht, Lebensgefahr bestehe aber nicht.

In Leichlingen befuhr ein 30-jähriger Leverkusener mit dem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg auf der Hardter Straße. Als er an einer joggenden Person vorbeifahren wollte, fuhr er auf einen Grünstreifen links neben dem Radweg und stürzte nach rechts auf den asphaltierten Geh- und Radweg zurück. Durch den Sturz wurde der Leverkusener lebensgefährlich am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige habe zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss gestanden, meldet die Polizei.