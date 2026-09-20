Zum 52. Mal feierte Leichlingen an diesem Wochenende das Stadtfest mit Live-Musik, Fahrgeschäften und reichlich Gastronomie. Neu dabei in diesem Jahr war ein Riesenrad sowie einige Vereine wie der Tierschutzverein.

Organisiert wurde das Fest in diesem Jahr zum zweiten Mal vom Leichlinger Joschua Mers, der mit seiner Firma Grammoventa einige Events in der Blütenstadt veranstaltet. Zuvor war der Verein Leichlinger Stadtfest Veranstalter - aber der hatte sich vor zwei Jahren aufgelöst. „Für mich als gebürtigen Leichlinger ist das Stadtfest etwas Besonderes, ich habe als Kind schon selber beim Kindertrödel mitgemacht“, erzählt Mers. Die Stimmung empfindet er in diesem Jahr als sehr gut und nahm noch mehr Besucher als im letzten Jahr wahr.

Ein Besucherhighlight ist in jedem Jahr der Kindertrödel, bei dem am Samstag- und Sonntagvormittag Kinder ihre Spielsachen zum Aufstocken des Taschengeldes verkaufen können. „Dieses Jahr war für uns und vor allem die Kinder, neben dem Kindertrödel auch das Bayer-04-Glücksrad ein Highlight“, sagt Marlies Mansen: „Ich bin hier gefühlt jedes Jahr seit meiner Geburt.“

Gut, um die Vereinskasse zu füllen

Die 74 Stände auf dem Fest sind sowohl kommerzielle Buden als auch von gemeinnützigen Vereinen organisiert, um die Kassen zu füllen. So auch die Ortsgruppe Leichlingen der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG), die eine Cocktailbar anbietet. „Wir sind als Verein schon über zehn Jahre in Folge hier auf dem Fest“, so Nicola Kordel. „Hier treffen sich die Leichlinger Vereine über Generationen hinweg. Für mich ist das Stadtfest jedes Jahr aufs Neue ein Teil meiner Kindheit und Heimat“, sagt sie. Auch finanziell lohnt sich die Teilnahme am Stadtfest für den Verein, weil sie – im Gegensatz zu Fördermitteln – derartige Einnahmen nicht zweckgebunden ausgeben müssen, sondern der Verein diese zur freien Verfügung hat, erklärt Alexandra Börner, Kassenwärtin der DLRG Leichlingen.

Legendary Ghetto Dance Band macht Stimmung

Das Programm des Stadtfests ist abwechslungsreich. Von Bands über DJ bis zu Kindertanzgruppen ist auf den Bühnen über die drei Veranstaltungstage verteilt ordentlich was los. „Am Freitagabend hat die Legendary Ghetto Dance Band ordentlich für Stimmung gesorgt“, berichtet Nicola Kordel. „Da wurde sogar gepogt – das muss in Leichlingen schon echt was heißen“, sagt sie und lacht.

Selbst der Regen am Sonntagvormittag konnte die Kinder von einer Fahrt mit dem Karussell nicht aufhalten. Copyright: Lotta Hosenfeld

Ebenso vertreten auf dem Festgelände sind Schausteller, die aus dem Umkreis mit ihren Ständen für das Stadtfest nach Leichlingen reisen. So auch Lolita Sonnier, die ein Scheibenwischer-Fahrgeschäft und einen Greifautomaten anbietet. „Ich komme auch schon seit zehn Jahren aus Bitburg nach Leichlingen, weil das Stadtfest sehr gut besucht ist und die Leute gut drauf und freundlich sind“, erklärt sie. „Früher gab es hier ab und zu auch Randale, aber das ist schon seit Jahren nicht mehr so“, erinnert sie sich.

Während am Freitag und Samstag das Wetter überwiegend sonnig und trocken war, regnete es am Sonntagvormittag in Leichlingen. „Wenn es noch aufklärt, kommen die Leichlinger heute ganz sicher noch. Und wenn es weiter regnet, kommen die ganz Harten mit Regenschirm und Gummistiefeln“, sagt Lolita Sonnier voraus.