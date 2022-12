Das Wort zum Sonntag Warum man besser Fehler macht, als gar nichts zu tun

Jesus am Kreuz.

Köln – Wer hat sich das nur ausgedacht,

dass wer sich müht, auch Fehler macht!

Dazu gilt noch nach Adam Riese,

die unverrückbare Devise:

Je mehr wir schaffen in der Welt,

auch Fehlerhaftes sich einstellt.

So mancher meint sich schlau auf der Hut,

wenn er nur einfach gar nichts tut.

Er lässt die andern schaffen,

rennen

und legt sich selbst ins Bett zum …

Als Schlitzohr hat er sich

gedacht:

„Wer nichts tut, auch keine

Fehler macht!“

Wer hat ihn nur so dumm

belehrt:

Wer nichts tut, macht auch nichts verkehrt?

Denn da ist wahrlich nicht

bedacht,

dass wer niemals 'nen Fehler macht,

auch niemals daraus lernen kann,

und darauf kommt es schließlich an!



Fehler sind oft nicht zu

vermeiden

doch schlimmer ist, tatenlos zu bleiben.

Denn Fehler lassen uns

begreifen

und die Erkenntnis in uns

reifen:

„Der Mensch ist nie perfekt

genug -

jedoch aus Fehlern wird man

klug!“

So feiert trotz allem bald

Karneval,

ob laut oder leise doch in jedem Fall,

bedenkt, dass wir alle nur

Menschen sind

nicht unfehlbar und nie ohne Sünd' -

doch eins, das können wir immer machen:

Fehler sind auch ein Grund zum Lachen!



Nicht aus, sondern an, am

besten gemeinsam,

sonst machen Fehler uns

furchtbar einsam.

Der Nazarener schon sprach ganz allgemein:

„Wer fehlerfrei ist, werf' den

ersten Stein!“

Gott gebe uns allen viel Herz und Humor,

sonst verfehlen wir uns selbst,

sind nicht mehr Narr, sondern Tor!