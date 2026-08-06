Ein US-Militärhubschrauber mit Präsident Donald Trump an Bord ist womöglich über Washington einem Passagierflugzeug zu nahe gekommen.

Die Transportsicherheitsbehörde erklärte am Mittwoch, sie untersuche einen Vorfall, „bei dem der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zwischen der ‚Marine One‘ und einem vom Washington National Airport (DCA) gestarteten Passagierflugzeug unterschritten worden sein soll“. Das Weiße Haus betonte, der Präsident habe sich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr befunden.

Der Hubschrauber „Marine One“ mit Trump an Bord näherte sich laut einem Bericht der „New York Times“ am Dienstag über der US-Hauptstadt einem Passagierflugzeug auf weniger als eine Meile (rund 1,6 Kilometer). Zuvor sei es zu einer missverständlichen Kommunikation mit der Flugsicherung gekommen. Die Zeitung berief sich bei ihrem Bericht auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Laut dem „Wall Street Journal“ erfordern Sicherheitsvorschriften unter den gegebenen Bedingungen einen Abstand von mindestens 1,5 Meilen.

„Präsident war zu keinem Zeitpunkt einer Gefahr ausgesetzt“

Ein Sprecher des Weißen Hauses, Kush Desai, sagte der Nachrichtenagentur AFP: „Die Flüge von ‚Marine One‘ werden von einigen der besten Piloten der Welt durchgeführt, und der Präsident war zu keinem Zeitpunkt einer Gefahr ausgesetzt.“

Die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Flughafen DCA waren vor gut anderthalb Jahren drastisch verschärft worden. Damit reagierten die Behörden auf die tödliche Kollision zwischen einem anfliegenden Verkehrsflugzeug und einem Armeehubschrauber im Januar 2025, bei der 67 Menschen ums Leben kamen. (AFP)