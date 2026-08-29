Sechs Monate Iran-Krieg: Omid Nouripour, Vizepräsident des Bundestages, sagt im Interview, warum er das Militärregime in Teheran für Instabil hält
Iran-Krieg„Es braucht einen kleinen Funken, damit die Leute wieder auf die Straße gehen“
Von Jochen Gaugele
4 min
Herr Nouripour, US-Präsident Trump droht dem Iran mit einem beispiellosen Wirtschaftskrieg. Wie schätzen Sie die Aussichten ein?
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