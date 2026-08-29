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Iran-Krieg„Es braucht einen kleinen Funken, damit die Leute wieder auf die Straße gehen“

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4 min

Sechs Monate Iran-Krieg: Omid Nouripour, Vizepräsident des Bundestages, sagt im Interview, warum er das Militärregime in Teheran für Instabil hält

Herr Nouripour, US-Präsident Trump droht dem Iran mit einem beispiellosen Wirtschaftskrieg. Wie schätzen Sie die Aussichten ein?

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