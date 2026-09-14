Nahost-Eskalation„Wird uns alle belasten“ – Top-Ökonomin Schnitzer sagt noch höhere Preise voraus

Kommt der nächste Preis-Schock? Die Militäroffensive der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz im Jemen wird nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer zu weiter steigenden Verbraucherpreisen in Deutschland führen. „Anders als erhofft, entspannt sich die Lage im Nahen Osten nicht, ganz im Gegenteil“, sagte Schnitzer dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Das wird sich auch bei den Preisen an der Tankstelle und den Verbraucherpreisen insgesamt bemerkbar machen und uns alle belasten.“

Monika Schnitzer ist Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft und damit eine der wichtigsten Beraterinnen der Bundesregierung. Copyright: Britta Pedersen/dpa

Zugleich warnte die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung davor, mit staatlichen Entlastungen auf die Verschärfung der Lage am Golf zu reagieren. Die beste Antwort sei „nicht, nach neuen Hilfen durch den Staat zu rufen, sondern nach mehr Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen“, sagte Schnitzer. Dazu könne jeder einzelne beim nächsten Auto- oder Heizungskauf seinen Teil beitragen.

Die Huthi-Miliz hatte in den vergangenen Tagen einen groß angelegten Vorstoß unternommen und die gesamte jemenitische Küste am Roten Meer erobert. Nach Angaben der jemenitischen Regierung kontrolliert die Miliz nun die für den Welthandel wichtige Meerenge Bab al-Mandab.

Die Meerenge hat nach der Blockade der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Kriegs insbesondere für den weltgrößten Erdölexporteur Saudi-Arabien an Bedeutung gewonnen.

Saudi-Arabien musste nach Drohnenangriffen auch noch eine wichtige Pipeline abschalten. Die Ost-West-Pipeline, die unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormus große Mengen Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer bringen kann, wurde nach Angriffen auf die Leitung in den Regionen Riad und Medina vorsorglich stillgelegt. Die Hintergründe sind unklar.