Mailand/Köln – Obwohl nicht nur seine Kinder gegen die Hochzeit Sturm liefen, hat Silvio Berlusconi am Samstag seiner 53 Jahre jüngeren Freundin Marta Fascina das Ja-Wort bei einer „symbolischen Hochzeit“ gegeben. Ein Sprecher von Berlusconis Partei Forza Italia bestätigte das Fest am Samstag.

Der ehemalige italienische Ministerpräsident und die Parlamentsabgeordnete der Partei Forza Italia sind seit 2020 ein Paar. Für den Mailänder Großunternehmer ist das bereits die dritte Eheschließung.

Für die Feier in einer Villa nahe der norditalienischen Stadt Monza luden der 85 Jahre alte Norditaliener und seine 32 Jahre alte Partnerin etwa 60 Gäste ein, wie mehrere Medien berichteten. Unter den geladenen Leuten waren demnach Berlusconis Bruder, vier seiner fünf Kinder und Parteifreunde seiner mitregierenden Forza Italia.

Kinder von Silvio Berlusconi sind nicht begeistert

Der 85-Jährige hatte sich 2009 von seiner zweiten Frau Veronica Lario getrennt. Ein langjähriger Rechtsstreit mit Lario über millionenschwere Alimente wurde erst vor kurzem beendet. Nach zehn Jahren Beziehung trennte sich Berlusconi 2020 auch von seiner Lebensgefährtin Francesca Pascale.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Familie scheint die Hochzeit nicht so gut anzukommen. Der Altersunterschied zu der 32-Jährigen soll aber nicht der Grund sein. Vielmehr störte es seine fünf Kinder, dass er trotz der russischen Invasion in die Ukraine an der Zeremonie in seiner Mailänder Villa festhielt.

Marta Fascina und Silvio Berlusconi sind seit 2020 ein Paar

Seitdem sein Freund Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, hat er sich in der Öffentlichkeit sehr rar gemacht. Der viermalige italienische Premier hat seit dem Einmarsch kein Wort über den Einmarsch von Putins Truppen in der Öffentlichkeit verloren.

Marta Fascina ist schon länger mit Silvio Berlusconi verlobt. Copyright: imago images/Insidefoto

Seine künftige Ehefrau sieht das wohl ähnlich. Laut Insidern soll sie „beleidigt und wütend“ gewesen sein, dass man überhaupt über eine Absage nachgedacht habe. Auch die Politikerin schweigt bisher zum Ukraine-Krieg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Rund 60 Gäste sollen zu dem pompösen Fest in der Modemetropole Italiens geladen sein. Ob seine Kinder anwesend sein werden, ist nicht klar. Sein Freund aus dem Kreml wird es wohl kaum schaffen.

Silvio Berlusconi Copyright: dpa

Silvio Berlusconi und seine „Bunga-Bunga-Partys“

Der erfolgreiche Medienunternehmer hatte sich erst vor ein paar Tagen in die deutsche Medienlandschaft eingekauft. Berlusconis Konzern Media For Europe gab am Montag bekannt, mehr als 25 Prozent der Stimmrechte des Münchner Privatsenders zu kontrollieren.

Das könnte Sie auch interessieren:

Italien Anzeige Silvio Berlusconi erneut im Krankenhaus

Kremlsprecher packt aus Anzeige Deshalb schaut Putin deutsches Fernsehen

Berlusconi ist vielen noch wegen seiner „Bunga-Bunga-Partys“ bekannt. Der mehrfach verurteilte Politiker und Unternehmer sorgt immer wieder für Schlagzeilen, wie zuletzt Anfang dieses Jahres mit seiner Kandidatur für das Amt des italienischen Staatspräsidenten. Vor der Wahl zog er sich allerdings aus dem Rennen zurück. Am Ende wurde Sergio Mattarella für eine zweite Amtszeit gewählt. (mbr/dpa)