Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wirkte zuletzt etwas müde: Der neue Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sei schon seit 1909 im Bundestag, sagte er bei der Bekanntgabe der Personalie – und vertat sich dabei um schlappe 100 Jahre. Neben der Personalrochade in seinem Kabinett erledigte der 70-Jährige in den vergangenen Tagen noch ein Mammutprogramm.

Dazu zählen: Besuch des Trauergottesdienstes nach dem Anschlag beim Christopher-Street-Day, Kurzbesuch bei der Liborifeier in Paderborn, Abstecher nach Dublin für ein Treffen mit dem dortigen Präsidenten, Ernennung der neuen und Verabschiedung der alten Minister und die Wahl des neuen Unionfraktionschefs Thorsten Frei. Nun will aber auch Merz ein paar Tage ausspannen, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Kanzler Merz ist immer im Dienst

Natürlich werde er trotzdem seine Amtsgeschäfte weiterführen: Der Kanzler sei immer im Dienst. Ob er verreist, verriet Kornelius nicht. Bekannt ist, dass Merz Hobbypilot ist und selbst fliegt. Vielleicht entspannt er auch zu Hause. Seine Frau Charlotte und er haben ihren Hauptwohnsitz in Arnsberg im Sauerland, besitzen aber auch ein Haus am Tegernsee in Oberbayern. Gesichert scheint aber zumindest die Urlaubslektüre: So befindet sich das erste Lehrschreiben Papst Leos XIV., die KI-Enzyklika „Magnifica humanitas“, im Reisegepäck des Bundeskanzlers, wie es im Podcast „F.A.Z. Frühdenker“ der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hieß.

Frankophil gibt sich dagegen Familienministerin Karin Prien (CDU). Sie verbringt mit ihrem Mann zwei Wochen in Frankreich - vielleicht auch mit ihren drei erwachsenen Söhnen. Bekannt ist, dass Prien gutes Essen schätzt und auch gerne selbst kocht. Sie entspannt sich zudem nach eigenen Angaben beim Radfahren und Lesen. Auch Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) zieht es nach Frankreich. Sie freue sich dort aufs Wandern, Schwimmen und Lesen - und die französische Lebensart.

Kein „Tapetenwechsel“ für Ministerin Bas

Für Umweltminister Carsten Schneider (SPD) geht es nach Mallorca. Ob er und seine Familie - der in Potsdam wohnende Minister ist verheiratet und hat zwei Kinder - ihre Zeit dort eher am Strand oder beim Wandern in den Bergen verbringen, ist nicht bekannt.

Seine Parteikollegin und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan will nach eigenen Worten viel Zeit mit ihrer Familie verbringen. Da in ihrem Heimat-Bundesland Mecklenburg-Vorpommern am 20. September Landtagswahlen stattfinden, will sie auch einige Termine in ihrem Wahlkreis in Schwerin absolvieren.

Auf einen „Tapetenwechsel“ verzichtet Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Die Politikerin, die seit einem Jahr zusammen mit Vizekanzler Lars Klingbeil die SPD als Parteivorsitzende anführt, wird ihren Urlaub überwiegend in Duisburg verbringen, teilte ihre Pressestelle mit. Dort wolle sie Freunde treffen und ihrer Leidenschaft nachgehen, dem Motorradfahren. Auch Konzertbesuche stehen auf ihrem Programm. Und Politik: An diesem Sonntagabend ist sie beim ZDF-Sommerinterview an der Reihe.

Auch Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) bleibt im Sommer zu Hause. „Da ich in einen landwirtschaftlichen Betrieb eingeheiratet habe, sind wir als Familie im Sommer unter anderem auf unserem Bauernhof eingebunden“, erklärte Bär auf Anfrage. Außerdem sei ein Besuch der Gamescom in Köln geplant sowie weitere dienstliche Termine.

Pistorius und Wadephul geben sich wortkarg beim Thema Urlaub

Anders als Bas will sich der Bundesfinanzminister mit seiner Familie ein bisschen Auszeit nehmen. Klingbeil verbringt seinen Sommerurlaub mit Frau und dem kleinen Sohn in den Bergen in Österreich und freut sich auf die Tage in der Natur, mit etwas Ruhe und Sport. CDU-Politikerin Nina Warken, die in diesen Tagen ihre Entlassungsurkunde als Gesundheitsministerin erhielt und nun neue Kanzleramtsministerin ist, gibt als Urlaubswunsch an, Zeit mit der Familie zu verbringen.

Keine näheren Angaben zu seinem Urlaub machte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Dies geschehe aus Sicherheitsgründen, hieß es vonseiten der Pressestelle. Er sei aber jederzeit erreichbar und handlungsfähig. Auch Außenminister Johann Wadephul (CDU) gibt keine Auskünfte über seinen Urlaub.

Wie es derzeit aussieht, werden die Minister und Abgeordneten in der parlamentarischen Sommerpause nicht für eine Sondersitzung des Bundestags nach Berlin zurückbeordert: Die Vereidigung der neuen Kabinettsmitglieder Carsten Linnemann als Gesundheitsminister und Steffen Bilger (beide CDU) als Verkehrsminister soll erst nach der Sommerpause erfolgen – in der ersten Sitzungswoche im September. (kna)