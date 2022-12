Köln – Die Energiepreise explodieren gerade, und besonders an der Tankstelle kann einem schwindelig werden. Viel daran ändern können Verbraucher kurzfristig nicht. Doch immerhin kann man versuchen, die Tankrechnung so klein wie möglich zu halten. Das „Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ hat das Ziel, den Missbrauch von Marktmacht zu verhindern. Zu diesem Zweck wurde 2013 beim Bundeskartellamt die „Markttransparenzstelle für Kraftstoffe“ (MTS-K) eingerichtet.

Laut MTS-K sind rund 15000 Tankstellen verpflichtet, ihre Kraftstoffpreise zu melden. Jede Preiserhöhung muss inklusive weiterer Informationen wie Adresse, Öffnungszeiten und Geo-Koordinaten angekündigt werden. Die so erhobenen Daten werden gespeichert und praktisch in Echtzeit zur Verfügung gestellt.

„Clever Tanken“-App für iOS und Android

Für die Bereitstellung der Daten sind private Dienstleister zuständig. Verbraucher können sie über das Internet, Navigationsgeräte oder per Smartphone-App abrufen. Eine Liste zugelassener Info-Dienste und weitere Informationen finden Sie hier. In der „Clever Tanken“-App für iOS und Android legen Sie in den Voreinstellungen Region und Kraftstoffart fest und können sich per Push-Nachricht informieren lassen, wenn das Tanken irgendwo in Ihrer Nähe besonders günstig ist.

Auch E-Tankstellen werden angezeigt, und es gibt eine integrierte Bezahlfunktion. Die werbefreie Version kostet knapp zwei Euro pro Jahr. „ADAC Benzinpreise“ bietet praktischerweise einen integrierte Navigationsfunktion, bei anderen Apps wie „Clever Tanken“ kommen zu den MTS-K-Daten zusätzlich von Nutzern übermittelte Informationen hinzu.

Preise werden unterschiedlich schnell angepasst

Die gute Nachricht ist: Die Auswahl an Apps ist riesig. Die schlechte Nachricht: Wie gut man mit einer App zurechtkommt und wie zuverlässig sie letztlich ist, kann man im Grunde nur im Selbstversuch feststellen. Wittert man Manipulation, kann man das dem MTS-K melden. Die Erfahrung zeigt, dass die Preise innerhalb der Apps unterschiedlich schnell angepasst werden. Es kann also sein, dass man extra zu einer Tankstelle fährt, und die Preise sich schon wieder geändert haben. Hier gilt es abzuwägen, ob sich ein Umweg wirklich lohnt.

Morgens ist Tanken besonders teuer

Auch deshalb ist ein Blick in den sehr informativen Jahresbericht der Transparenzstelle empfehlenswert, den Sie ebenfalls auf der genannten Seite finden. Dort erfährt man unter anderem, dass Tanken morgens besonders teuer ist und die größten Preisunterschiede zwischen Tankstellen in Städten zu finden sind.

Etwas schmerzlich ist, wenn man dort liest, dass die Öl- und Kraftstoffpreise Anfang 2020 im freien Fall waren. Wer hätte gedacht, dass wir uns nach dieser auch nicht gerade unbeschwerten Zeit zurücksehnen würden?