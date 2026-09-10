Sängerin Joelina Drews und ihr Partner Adrian Louis planen ihre gemeinsame Zukunft, doch eine Familiengründung steht für die beiden Musiker aktuell nicht im Vordergrund. Wie die Tochter von Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) im Austausch mit der Zeitschrift „Bunte“ erklärte, konzentriert sich das Paar zunächst auf die berufliche Entwicklung.

„Wir sind halt so viel unterwegs gerade und wir sind beide auf unsere eigenen Karrieren fokussiert, dass wir gesagt haben, es hat jetzt keine Eile“, erläuterte Drews die Prioritäten. In den kommenden Jahren soll die Arbeit im Mittelpunkt stehen. „So die nächsten drei, vier Jahre wollen wir beide erst mal unsere Karriere anfeuern. Dann kann das andere alles immer noch kommen, weil wir haben keinen Zeitdruck.“

Hochzeit und Kinderwunsch sind nicht ausgeschlossen

Ähnlich verhält es sich mit einer möglichen Heirat. Auch diese sei erst nach einer erfolgreichen Karrierephase geplant, wie Louis bestätigte: „Und wenn wir dann irgendwann genug Karriere gemacht haben, dann werden wir eine ganz schöne Hochzeit machen mit der Familie und jeder kann kommen. Aber wir müssen jetzt Gas geben.“

Trotz der aufgeschobenen Familienplanung gibt es bereits konkrete Vorstellungen für möglichen Nachwuchs. „Wir haben einen Namen“, verriet Drews im Interview. Details wollte das Paar jedoch für sich behalten. Auf den Vorschlag ihres Partners, den Namen öffentlich zu machen, reagierte Drews ablehnend mit den Worten: „Nein, wir behalten den für uns.“

Einem spontanen Heiratsantrag stünde die „Durch und durch“-Sängerin hingegen offen gegenüber. „Das wäre jetzt schon süß, wenn er mir so in between einen Antrag machen würde“, sagte sie. Die Entscheidung über den richtigen Zeitpunkt überlasse sie jedoch ihrem Partner. Zuvor hatte die Künstlerin in sozialen Medien auch über Beziehungskrisen gesprochen und teilte zu einem Foto mit, sie hätten sich „fast getrennt“. (red)