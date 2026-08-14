Widder – 21.03. - 20.04.

Sie können schon mal den Prosecco kaltstellen oder einen Braten in den Ofen schieben, denn Jupiter und Neptun prophezeien, dass Sie diese Woche netten Besuch bekommen dürften. Da Sie vor Geselligkeit nur so strotzen, dürfte es Sie freuen, dass in Ihrer Nähe mal wieder viele interessante Gespräche stattfinden werden.

Jan Reimer seit 1990 beratender und schulender Berufsastrologe und seit April 1999 geprüftes Mitglied des Deutschen Astrologenverbandes. In seiner Praxis für astrologische Beratung und Schulung im Kölner Norden ... mehr

Stier – 21.04. - 20.05.

„Ist eine Sache geschehen, dann rede nicht darüber; es ist schwer, verschüttetes Wasser wieder zu sammeln.“ An diese asiatische Weisheit sollten Sie kommende Woche denken, denn es könnte sein, dass es Ihnen schwerfällt, von etwas oder jemandem loszulassen. Um endlich zur Ruhe zu kommen, haken Sie ab, Dr. Schlussstrich!

Zwilling – 21.05. - 21.06

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ Diese klugen Worte von V. Havel können Ihnen jetzt helfen, hochmotiviert zu bleiben und am energischen Ball zu bleiben. Tipp: Denken Sie nicht an ein mögliches Ergebnis, sondern halten Sie Kurs!

Krebs – 22.06. - 22.07.

Auch wenn z.B. BMI-Gouvernante Heidi Klum jetzt mit den Augen rollen mag, aber ein paar Speckröllchen hier und da bedeuten keineswegs den Untergang des Abendlandes. Lassen Sie sich von keinem Spiegel die Laune verderben. Ihr Credo: „Ich habe keine Speckrollen. Das ist Speicherplatz für mein Bauchgefühl.“ Jenau!

Löwe – 23.07. - 23.08.

Wer befürchtet, Sie könnten zum Nachfahren von Iwan dem Schrecklichen mutieren, den können Sie schon jetzt beruhigen. Lammfromm werden Sie vielleicht nicht daherkommen, aber rücksichtsloses Verhalten kommt bei Ihnen nicht in die zwischenmenschliche Tüte. Ihr Credo: Sowohl Fairness, als auch Zielstrebigkeit. Passt!

Jungfrau – 24.08. - 23.09.

„Für die partnerschaftliche Beziehung gibt es einen einfachen Test: Wenn einem die Treue Spaß macht, dann ist es Liebe.“ Diese Erkenntnis von US-Schauspielerin Julie Andrews könnte Ihnen diese Woche in den Sinn kommen, denn das Liebesgefühl für Ihren Schatz dürfte so stark sein, dass Sie nicht schwach werden. Schön!

Waage – 24.09. - 23.10.

„Man muss die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann.“ Dieser ironisch anmutende Aphorismus von Mark Twain und Einfluss-Planet Pluto möchten Sie dazu ermuntern, mal zu überprüfen, wer Sie für dumm verkaufen will und wer sich nur dumm stellt. Ihr schlaues Wochencredo: Holzauge sei wachsam!

Skorpion – 24.10. - 22.11.

Den Satz von Skakespeare „The time is out of joint“, übersetzt „Die Zeit ist aus den Fugen“ können Sie jetzt gelassen zitieren, denn Ihre kleine Welt dürfte stabil und berechenbar sein. Da Ihnen Struktur-Planet Merkur zugeneigt ist, sind Sie ein Meister der Planung und organisatorisch kann Ihnen keiner etwas vormachen. Stark!

Schütze – 23.11. - 21.12.

„Das Rezept für Gelassenheit ist ganz einfach: Man darf sich nicht über Dinge aufregen, die nicht zu ändern sind.“ Diesen Rat von Helen Vita dürfen Sie in der nächsten Woche gerne auf Ihr Smartphone-Display speichern, denn Planet Uranus zeigt an, dass Sie aktuell zu schnell an die Decke gehen. Motto: Allet janz in Ruhe!

Steinbock – 22.12. - 20.01.

Gute Nachricht, denn Sie können jetzt jeden Termin bei einer Schönheitsfarm stornieren, weil Sie auch ohne kosmetische Wunderwaffe umwerfend attraktiv sein dürften. Aura-Planet Venus hat einfach nichts Besseres zu tun als Ihre Ausstrahlung zu optimieren. Ihr inneres Leuchten ist nicht nur ein Gewinn für die Schifffahrt!

Wassermann – 21.01. - 19.02.

Sie können in der kommenden Woche mit viel kosmischem Rückenwind rechnen, deshalb verplempern Sie Ihre Zeit nicht an den falschen Baustellen. Ein gutgemeinter Rat: Starten Sie selbst eine Erfolgsrakete und denken Sie daran: „Wenn du an deiner eigenen Erfolgsgeschichte schreibst, gib den Stift niemand anderem!“

Fische – 20.02. - 20.03.

„Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling.“ Nehmen Sie diese klugen Worte van Goghs zum Anlass, um zu prüfen, ob Sie sich bei gewissen Themen so festgefahren haben wie ein Zylinderkopf ohne Öl. Eine Woche wartet auf Sie, in der Sie neue Weichenstellungen vornehmen können. Auf geht´s!