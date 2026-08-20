Widder – 21.03. - 20.04.

Ihre Wahl: Sie können sich kommende Woche über vieles aufregen, oder Sie versuchen in allem auch das Positive zu entdecken. Wie sagt ein altes deutsches Sprichwort: „Ärgere dich nicht, dass die Rosen Dornen haben, sondern freu´ dich, dass die Dornen Rosen haben.“ Jupiter stimuliert Ihren Blick für das Positive. Voll auskosten!

Jan Reimer seit 1990 beratender und schulender Berufsastrologe und seit April 1999 geprüftes Mitglied des Deutschen Astrologenverbandes. In seiner Praxis für astrologische Beratung und Schulung im Kölner Norden ... mehr

Stier – 21.04. - 20.05.

Wer in dieser Woche davon ausgeht, er könnte Sie kalt wie eine Hundeschnauze über den Tisch ziehen, der dürfte auf seine Meisterin oder seinen Meister treffen. Durch kosmische Power kennen Sie sich nämlich speziell mit Qualitätskriterien aktuell bestens aus. Ihre Zauberwörter lauten zu Recht: Angemessen und verhältnismäßig. Topp!

Zwilling – 21.05. - 21.06

„Und mein Herz schlägt wie ein blinder Passagier“, sang einst Niederrhein-Titan Hans Dieter Hüsch. Gut zu wissen, dass Ihnen jetzt emotional viel Schönes begegnen und alles das was Sie lieben, nicht fremd werden dürfte. Dank Venusglück steht einer Romanze des Jahrhunderts nichts im Wege. Bereits Gebundene blühen auf.

Krebs – 22.06. - 22.07.

Gut möglich, dass Sie aktuell öfters mal den Eindruck bekommen, Sie müssten sich ständig für Ihren Erfolg und Ihre guten Leistungen rechtfertigen. Wochentipp: Lassen Sie Kritiker ins Leere laufen und bestrafen Sie jeden missgünstigen Menschen, indem Sie einfach noch besser werden. Ihre persönliche Klasse sichtbar werden lassen!

Löwe – 23.07. - 23.08.

Nicht vergessen, dass man durch sein eigenes Verhalten Reaktionen bei anderen auslöst. Sollte z.B. Ihr Auto streiken, denken Sie daran, dass auch eine rasende Blechdose auf die Stimmungen des Fahrers reagiert. Kombiniere: Nicht ungeduldig am Zündschloss zerren und ab und zu die Kühlerhaube zärtlich streicheln.

Jungfrau – 24.08. - 23.09.

Das Planetenministerium gibt zu bedenken: Wenn Sie den ganzen Tag durchs Haus geistern und nicht mit der Sprache rausrücken, wird man Ihnen vermutlich bald den Status Fata Morgana verpassen. Wochentipp: Besser Sie machen auf Fata Presenta und lassen andere an Ihren Gedanken teilhaben! Hilft ungemein.

Waage – 24.09. - 23.10.

„Nichts bedarf so sehr der Reform wie die Gewohnheiten der Mitmenschen“, behauptete einst Mark Twain. Da dürfte sich unser kesser Tinten-Titan posthum vermutlich wundern, denn Ihre Gewohnheiten sind auch für andere in diesen Zeiten eine wertvolle Inspiration. Routine und Berechenbarkeit sind Lebensvitamine!

Skorpion – 24.10. - 22.11.

Der Kosmos empfiehlt: Geben Sie speziell kommende Woche immer eindeutige Signale, um jeglichen Missverständnissen vorzubeugen! Klartext ist jetzt der Hit. Oder wie ein Schüler schrieb: „Wenn der Schutzmann die Arme hebt, will er sagen, dass er keinen fahren lässt, weder von vorne noch von hinten.“ Gott sei Dank!

Schütze – 23.11. - 21.12.

Sollten Sie jetzt die Ruhe und Gelassenheit eines Dauer-Campers bevorzugen, liegen Sie kosmisch gesehen absolut richtig. Hektik-Planet Uranus zeigt an: Der Wibbelstätz in Ihnen möchte das Ruder übernehmen, aber da sind Sie zu Recht strikt dagegen. Herrlich entspannt und ohne Termindruck das Hier und Jetzt genießen, Hoheit.

Steinbock – 22.12. - 20.01.

Sollte Ihnen im Verlauf der Woche mal der Kragen platzen, dann ist das zwar nicht schön für Ihr Oberhemd, aber Ihrem Nervenkostüm dürfte das gefallen. Stau-Planet Saturn zeigt an: Vermutlich haben Sie schon viel zu lange ertragen und ausgehalten, deshalb lassen Sie Ihrem Ärger freien Lauf. Ventile öffnen, Majestät!

Wassermann – 21.01. - 19.02.

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ Da Sie zurzeit intellektuell in der Liga von Albert Einstein spielen, werden Sie seinem klugen Aphorismus wohl kommentarlos zustimmen. Dank Uranuspower sind Sie herrlich flexibel und inspirierend.

Fische – 20.02. - 20.03.

„Nostalgie ist oft die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, in der man nichts zu lachen hatte“, konstatierte mal ein kluger Mensch. Sollte also jemand das Vergangene unangemessen romantisieren und völlig verklärt von früher schwärmen, dann versuchen Sie diese Person von der Faszination der Gegenwart zu überzeugen.