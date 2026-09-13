Widder – 21.03. - 20.04.

Auch wenn man bei Ihrer astrologischen Spezies gelegentlich den Typus unkonventioneller Lebenskünstler erwartet, wäre es klug, wenn Sie in der kommenden Woche auf charmanten Spießer machen würden. Ein geregelter Tagesablauf und eine gleichförmige Tätigkeit sind jetzt der Hit für Sie. Keine Experimente, sagte Adenauer.

Jan Reimer seit 1990 beratender und schulender Berufsastrologe und seit April 1999 geprüftes Mitglied des Deutschen Astrologenverbandes. In seiner Praxis für astrologische Beratung und Schulung im Kölner Norden ... mehr

Stier – 21.04. - 20.05.

Davon auszugehen, dass die Konkurrenz im Laufe der Woche von selbst das Handtuch werfen wird, könnte eine folgenreiche Fehleinschätzung sein. Kosmischer Tipp: Besser, Sie verlassen sich nicht auf die Fehltritte und Defizite anderer, sondern setzen lieber auf Ihr eigenes Entwicklungspotenzial. Sie sind nämlich stark für zwei!

Zwilling – 21.05. - 21.06

Falls Ihnen in den nächsten Tagen mal ein Tränchen aus dem Auge fließt, wird das vermutlich nicht vom Zwiebelschneiden kommen. Sie werden vermutlich einfach nur von dem Umstand gerührt sein, dass Ihnen so viel Herzlichkeit und Dankbarkeit begegnet. Sympathie-Planet Venus konstatiert: Sie haben es sich verdient!

Krebs – 22.06. - 22.07.

„In der Küche hat alles gebrannt, selbst der frische Lachs war plötzlich geräuchert“, erwähnte ein Mann für das polizeiliche Protokoll. Das Planetenministerium ist der Meinung, dass bei Ihnen aktuell nicht die Hütte, sondern die Nägel brennen, denn Sie wollen zu Recht Ergebnisse. Mars empfiehlt: Gaspedal durchdrücken!

Löwe – 23.07. - 23.08.

Sollten Sie zurzeit öfters das dringende Bedürfnis verspüren, sich ganz still und unauffällig in eine Kirche zu setzen, dann tun Sie das einfach. Die Religions-Planeten Jupiter und Saturn geben Ihnen die Kraft, einen heißen Draht nach oben zu legen. Ihr Wochenmotto: Nach innen horchen und gelegentlich Gott sei Dank murmeln!

Jungfrau – 24.08. - 23.09.

Fragt die Lehrerin: „ Die Kuhmilch enthält 3-4 % Fett. Wer kann mir sagen, warum?“ Antwortet der Schüler: „Damit das Euter beim Melken nicht quietscht.“ Gut zu wissen, dass man Sie in dieser Woche finanziell nicht melken wird, denn Sie sind dank Merkurpower als Kauffrau oder Kaufmann zurzeit unschlagbar. Stark!

Waage – 24.09. - 23.10.

„Die Kastelruther Spatzen schafften es, ganz allein die Bühne vollzumachen“, posaunte einst ein TV-Kommentator der Volksmusik. Erfreulich zu wissen, dass Sie in dieser Woche viel Raum für die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen lassen und Ihr Ego immer gut im Griff behalten werden. Motto: Wer sich zu breit macht, muss gehen.

Skorpion – 24.10. - 22.11.

Damit Ihr Geist am Abend zu seiner wohlverdienten Ruhe kommt, wäre es ratsam, über Tag nicht zu viele Vorhaben und Zukunftspläne gleichzeitig in die Pipeline zu schieben. Wochentipp: Fahren Sie gezielt runter, setzen Sie Prioritäten und verhindern Sie dadurch, dass sich eine überdrehte Kirmes in Ihrem Kopf einnisten kann!

Schütze – 23.11. - 21.12.

Sollen andere ruhig ziellos durch die Prärie jagen und auf Kollege Zufall hoffen, Sie sind dank kosmischer Power bestens sortiert und methodisch gut aufgestellt. Was Sie jetzt anpacken wird Hand und Fuß haben, denn Sie sind ein Garant für Klarheit und Struktur. Das sollte sich so mancher Chaot hinter die Ohren schreiben.

Steinbock – 22.12. - 20.01.

„Als unser Hund nachts zu bellen anfing, ging meine Mutter hinaus und stillte ihn.“ Vermutlich werden Sie in der kommenden Woche anders als in dieser Stilblüte vorgehen, aber das Endergebnis dürfte das gleiche sein: Sie sorgen für Ruhe und Gerechtigkeit in Ihrem Team. Einschlafen sollte man danach aber besser nicht!

Wassermann – 21.01. - 19.02.

Planet Saturn steht in der astrologischen Methodik für das Konservative und Kollege Uranus für die Moderne. Beide Himmelslichter haben für Sie zurzeit eine besondere Aussagekraft. Es liegt jetzt an Ihnen, ob Sie mehr auf das Altbewährte vertrauen oder sich zu einem radikal neuen Ansatz hinreißen lassen. Sie gestalten, Eminenz!

Fische – 20.02. - 20.03.

Wer behauptet, dass Exemplare Ihrer astrologischen Gattung in diesen Zeiten zu den Heulsusen dieser Gesellschaft gehören, der hat die Menschenkenntnis einer Feldmaus. Sie leben zu Recht gefühlsecht und dazu gehört eben auch, dass man ab und zu seinen Kummer und seine Enttäuschung ausdrückt. Vorbildlich, Hoheit!