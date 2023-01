Wegen Ukraine-Krieg WDR kippt Übertragung von Düsseldorfer Karnevalsumzug

Düsseldorf – Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat die geplante Live-Übertragung des auf den 29. Mai verlegten Karnevalsumzugs in Düsseldorf gekippt. Schunkelnde Reporter und feiernde Kommentatoren „unmittelbar umgeben von Bildern des Ukraine-Konflikts“ seien nicht abbildbar, sagte eine WDR-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Der WDR sei dem Karneval „in jahrzehntelanger Partnerschaft eng verbunden, gerade auch jetzt, in dieser schwierigen Zeit“. Allerdings, so die Sprecherin, „ist die Übertragung eines Karnevalsumzugs in der aktuellen Situation, in der in Europa Krieg herrscht und Millionen Menschen ihre Heimat verlassen mussten, für uns schwer vorstellbar“.

Berichterstattung in den Nachrichten

Man wünsche den Düsseldorfer Jecken und dem Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) und den angeschlossenen Vereinen einen schönen Umzug. In den Nachrichten werde man im TV, Hörfunk und digital über das Event berichten.

Ein Sprecher des CC sagte am Freitag, man halte an dem Umzug fest.

Der traditionelle Rosenmontagszug durch Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt war wegen der Corona-Pandemie abgesagt und auf den Frühling verlegt worden. Ein erster geplanter Termin - der 8. Mai - hatte für Proteste gesorgt, da es der Tag des Endes des Zweiten Weltkrieges ist. Das CC hatte den Umzug dann auf den 29. Mai terminiert. (dpa)