Wegen Einsturzgefahr ist ein Einfamilienhaus in Solingen geräumt worden. Einsatzkräfte stellten am Montagabend „nicht unerhebliche Schäden im Obergeschoss“ fest, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr hieß. Demnach gab es unter anderem Risse zum Nachbargebäude, welches derzeit abgerissen wird.

Das beschädigte Gebäude sei unverzüglich geräumt und abgesperrt worden, hieß es weiter. Ein Statiker und das zuständige Bauamt hätten die Sicherheit des Hauses geprüft und weitere Schäden oder einen Einsturz nicht ausschließen können. Daraufhin sei das Haus gesperrt worden. Die betroffene Familie sei eigenständig woanders untergekommen.

Dazu, wie genau es zu den Schäden am Haus kommen konnte, machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben. (dpa/red)