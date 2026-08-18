Ein ausgebüxtes Schaf ist in Lüdinghausen im Münsterland in einen abgestellten Linienbus eingestiegen - und mitsamt polizeilicher Begleitung durch die Waschanlage gefahren. Es war laut Mitteilung der Polizei von seinem Zuhause ausgebüxt, war zum örtlichen Busbetriebshof gelaufen und hatte es sich zwischen den Sitzen im Bus bequem gemacht.

Nach Auskunft des Verkehrsunternehmens RVM hatte der Bus in der vergangenen Woche am Abend in der Waschhalle des Betriebshofes gestanden. Während einige Mitarbeiter dort Busse säuberten, sei das Schaf durch die zu diesem Zweck geöffnete Tür hineingekommen. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Warum dann eine Wäsche notwendig wurde

Bevor das Schaf seinem Eigentümer übergeben werden konnte, habe der Bus noch einmal durch die Waschanlage gemusst, berichtete ein Polizeisprecher weiter. Das Fahrzeug hatte demnach bereits in Position für eine Wäsche gestanden und musste den Weg durch die Waschanlage nach draußen nehmen, erklärte der Sprecher. Damit das Schaf nicht ausbüxen konnte, seien die Polizisten kurzerhand mit durch die Bürstenwäsche auf das Außengelände gefahren - wo der Eigentümer das Schaf dann in Empfang nahm.

Nach Angaben des RVM waren bei dem Vorfall vor einigen Tagen gleich mehrere Schafe einer in der Nähe ausgebüxten Herde über das Betriebsgelände gelaufen - „nur eines davon hat sich den Bus ausgesucht“, sagte ein Sprecher. Daraufhin hatte man die Polizei verständigt. (dpa/red)