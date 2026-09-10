Viele Fragen zu dem Einsatz bleiben zunächst offen. Der junge Mann soll die Beamten unter einem Vorwand nach draußen gelockt haben.
Beamte aus Wache gelocktPolizei schießt auf 23-Jährigen in Meerbusch
Die Polizei hat in Meerbusch bei Düsseldorf einen jungen Mann angeschossen. Der 23-Jährige befinde sich aktuell nicht in Lebensgefahr, sei aber im Krankenhaus notoperiert worden, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit.
Der Vorfall passierte am Mittwoch (9. September) in der Nähe der Polizeiwache in der Stadt im Rhein-Kreis Neuss. Nach Schilderung des Sprechers soll der Mann am Mittwochabend in die Wache gegangen sein, um den Fund zweier vermeintlicher Molotowcocktails zu melden. Zwei Polizisten folgten ihm demnach zum Fundort.
Der Mann soll dann auf die Beamten zugelaufen sein und sie mit einem Messer bedroht haben. Daraufhin habe einer der beiden Polizisten einen Schuss abgegeben.
Aus Gründen der Neutralität ermittle das Polizeipräsidium Düsseldorf. Die beiden vermeintlichen Molotowcocktails entpuppten sich als zwei Bierflaschen, wie der Sprecher sagte. (dpa/red)