Die Polizei warnt nach einem Betrugsfall in Langenfeld vor einem Unbekannten, der sich als Bankmitarbeiter ausgibt. Der Mann hat Schmuck von einer 90-Jährigen im Wert von mehreren tausend Euro bestohlen. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen mit einer Personenbeschreibung nach dem flüchtigen Betrüger.

Die Seniorin hatte am Mittwoch (2. September) gegen 16 Uhr zunächst einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin erhalten. Diese gab vor, dass die Bankkarte ausgetauscht werden müsse. „Nur kurze Zeit später erschien ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin, um die Bankkarte abzuholen. Hierbei ließ er sich zudem den Schmuck der Frau zeigen“, berichtet ein Pressesprecher der Polizei. Anschließend habe er mitsamt der Wertgegenstände die Wohnung an der Heerstraße verlassen.

90-Jährige bestohlen: Polizei sucht nach diesem Mann

Erst später informierte die 90-Jährige ihre Nachbarn, die dann sofort die Polizei alarmierten. Die Polizei fahndet nach dem Betrüger und hat eine Personenbeschreibung herausgegeben.

Der Gesuchte war etwa 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Schwarze Haare, Brille, europäisches Erscheinungsbild. Der Mann war schwarz gekleidet und trug eine Tasche bei sich.

Die Polizei fragt, ob Zeugen am Mittwochnachmittag an der Heerstraße in Langenfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Telefonnummer 02173-288-6310 entgegen.

„Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus“, warnt die Polizei. Mitarbeitende von Banken, Stadtwerken oder Telefon- und Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht plötzlich vor der Haustür. (jv)