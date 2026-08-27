„Zustand besorgniserregend“16 Meerschweinchen am Friedhof in Bonn-Beuel ausgesetzt

Am Platanenweg im Bereich des Friedhofs in Bonn-Beuel sind 16 Meerschweinchen gefunden worden. Nach Angaben des Tierheims Bonn liegt der Verdacht nahe, dass die Tiere ausgesetzt wurden. Die Einrichtung bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Zustand der Meerschweinchen sei besorgniserregend, teilte das Tierheim mit. Die Tiere seien stark verschmutzt, einige verletzt oder abgemagert. Zudem bestehe der Verdacht auf einen Parasitenbefall.

Großteil Nacktmeerschweinchen, Tiere besonders empfindlich

Besonders auffällig ist den Angaben zufolge, dass es sich bei etwa 15 der Tiere mit hoher Wahrscheinlichkeit um Nacktmeerschweinchen handelt. Dazu zählen etwa sogenannte Baldwin- oder Skinny Pigs. Weil ihnen das schützende Fell fehlt, sind diese Tiere besonders empfindlich gegenüber Kälte, Nässe und anderen Witterungseinflüssen.

Das Tierheim schließt nicht aus, dass sich in dem Bereich am Friedhof oder in den umliegenden Gebüschen noch weitere Meerschweinchen aufhalten. Spaziergängerinnen und Spaziergänger werden deshalb gebeten, dort aufmerksam zu sein und mögliche Tiere nicht zu verfolgen oder einzufangen, sondern den Fund dem Tierheim zu melden.

Tierheim Bonn sucht Zeugen

Gesucht werden Hinweise zu Beobachtungen am Platanenweg und rund um den Friedhof in Beuel. Außerdem möchte das Tierheim wissen, ob jemand Personen in Bonn oder der Umgebung kennt, die eine größere Gruppe von Meerschweinchen – insbesondere Nacktmeerschweinchen – gehalten haben.

Bei 15 der ausgesetzten Meerschweinchen handelt es sich um Nacktmeerschweinchen, die besonders empfindlich sind. Copyright: Tierheim Bonn

Hinweise können auch anonym und vertraulich per E-Mail an kleintiere@tierheimbonn.de geschickt werden.

Meerschweinchen ausgesetzt: Unterstützung für Futter und Versorgung benötigt

Die Versorgung von 16 Tieren stellt das Tierheim nach eigenen Angaben vor eine große finanzielle und organisatorische Herausforderung. Da elf der gefundenen Meerschweinchen weiblich sind, rechnet die Einrichtung zudem mit möglichem Nachwuchs. Die Zahl der zu versorgenden Tiere könnte also noch steigen.

Benötigt werden vor allem getreidefreies Futter, Heu und getrocknete Kräuter. Passende Artikel sind nach Angaben des Tierheims auf dessen Wunschzettel zu finden. Die Einrichtung bittet außerdem darum, den Aufruf in sozialen Netzwerken und im persönlichen Umfeld weiterzuverbreiten. (jv)