Wenn im Fernsehen oder auf Fotos die Entstehung des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat 1948/49 in Bonn dokumentiert wird, dann – der Stand der Technik ließ kaum anderes zu – immer in Schwarz-Weiß. Planen auf Bauzäunen vermitteln die Anfänge der bundesdeutschen Verfassung nach dem Zweiten Weltkrieg in Bad Honnef jetzt aber nicht nur in Übergröße, sondern auch in Farbe.

„Es hat noch nie eine öffentliche Ausstellung zur Geschichte und zur Entwicklung des Grundgesetzes gegeben. Es hat einfach keiner gemacht“, sagte am Freitagmorgen Christoph Schlott vom Neuen Königsteiner Kreis. Der Verein, der seit 1989 existiert und der sich seit zehn Jahren auf die Demokratiegeschichte konzentriert, hatte die Initiative zu der „Bauzaunausstellung“ ergriffen.

Eröffneten die Ausstellung: Christoph Schlott (l.) und Philipp Herzog Copyright: Ralf Klodt

Zusammen mit Bürgermeister Philipp Herzog hat der Historiker Christoph Schlott sie eröffnet. Zuvor war sie in Saarbrücken und Frankfurt zu sehen. Das Spezielle ist zum einen: Die 30 großen Planen stehen Open Air am Rand des Kurgartens in der City, so dass die Ausstellung jederzeit kostenlos besichtigt werden kann.

Zum anderen: Die historischen Fotos sind in Farbe zu sehen, also nachkoloriert. „Das ist der erste Versuch, es möglichst originalgetreu zu kolorieren, um es ansatzweise lebendig zu machen“, sagte Christoph Schlott. Bei der Konzeption der Ausstellung sei sie zuerst in Schwarz-Weiß entwickelt worden.

Die Ausstellung erläutert „nur“ die Entstehungsgeschichte der Verfasssung

„Aber dann sind wir auch als Historiker schnell zu dem Ergebnis gekommen: So kriegst Du die Jungen nicht.“ Es müsse aus verschiedenen Gründen bunt sein. Der meistgezeigte kolorierte Politiker im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sei Adolf Hitler und seine Entourage. Schlott: „Das müssen wir registrieren. Und nachdem selbst Eva Braun und der Schäferhund Blondi koloriert sind, wird es Zeit, dass Konrad Adenauer nicht nur schwarz-weiß ist.“

Die Open-Air-Ausstellung ist ausdrücklich eine „reine Entstehungsgeschichte“ des Grundgesetzes. „Wir sagen Ihnen nicht, was im Grundgesetz drinsteht“, sagte der Historiker. Aber wer war beteiligt? Wo wurde getagt? Warum am Standort Bonn? „Schnell entscheidet man sich für das Museum Koenig, dessen große Halle sonst von ausgestopften Tieren bewohnt ist“, heißt es auf einer der Planen, die sich mit der feierlichen Eröffnung des Parlamentarischen Rats und dessen kontroverser Konstituierung befasst.

Bürgermeister Philipp Herzog erinnerte gestern daran, dass „die Geschichte zum Glück nicht nur in Bonn gespielt hat“. Die CDU tagte in Königswinter, die SPD in Rhöndorf. „Man kann sagen, ein Stück deutsche Grundgesetzgeschichte wurde hier bei uns in Bad Honnef geschrieben.“ Christoph Schlott und Philipp Herzog wiesen auch auf die aktuelle politische Entwicklung hin. „Unser Grundgesetz ist bis heute die Basis unseres Zusammenlebens und es schützt unsere Freiheit, unsere Würde und unsere Demokratie. Und wir alle wissen, dass Demokratie und Grundrechte keine Selbstverständlichkeit sind“, sagte der Bürgermeister. Und der Historiker und Ausstellungsmacher meinte: „Wir sind im ständigen Dauerwahlkampf für die Demokratie.“