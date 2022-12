Bad Honnef – Das Bad Honnefer Ordnungsamt hat im November 850 Verkehrsverstöße geahndet, darunter allein knapp 200 wegen des Parkens auf Gehwegen. Das teilte die Stadt mit. Hintergrund der Schwerpunktkontrollen ist der neue Bußgeldkatalog, der höhere Strafen für das Parken auf Geh-und Radwegen vorsieht (ab 55 Euro und eventuell einen Punkt in der Verkehrssünderdatei). Es hatte laut Ordnungsamtsleiter Christoph Heck zuvor Beschwerden gegeben, weil Autos auf Gehwegen parkten.



Das könnte Sie auch interessieren:

Nach Abschleppaktionen Anzeige Königswinter hängt Warnschilder am Kloster Heisterbach auf von Carsten Schultz

Viele aus Bonn und Köln Anzeige Ordnungsamt schleppt am Kloster Heisterbach wieder Autos ab

Erster Entwurf vorgestellt Anzeige Sportplatz wird für Wohnbauprojekt in Bad Honnef abgerissen von Carsten Schultz

Stichprobenartige Kontrollen in Gaststätten wegen der Einhaltung der 2G-Regel brachten dagegen keine Verstöße ans Tageslicht. Die Stadtverwaltung kündigte allerdings an, im Dezember die Corona-Kontrollen in den Abendstunden fortsetzen zu wollen. (csc)