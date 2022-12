Bad Honnef – Schlechte Nachrichten bei dem von der Stadt Bad Honnef gestarteten Pilotprojekt Ziegenmahd: Vier von insgesamt 34 Ziegen sowie der Elektroweidezaun sind gestohlen worden. Sie befanden sich auf einer Fläche an der Lohfelder Straße nahe der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz.

„Von den Tieren fehlt jede Spur“, so laut Stadtverwaltung Christian Kucharz, der die Landschaftspflege mit Ziegen betreibt. Da auch der Zaun gestohlen wurde, war die ganze Herde in Gefahr, weil der Bahndamm und die Gleise in unmittelbarer Nähe liegen. „Wenn die Ziegen erst einmal mitbekommen hätten, dass der Zaun kein Hindernis mehr ist, will ich mir nicht ausmalen, was hätte passieren können.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Nachhaltig und schonend Anzeige Stadt Bad Honnef setzt bei der Mahd testweise auf Ziegen von Carsten Schultz

Fotowettbewerb Anzeige Schafe laufen Lohmarer bei einer Wanderung vor die Kamera von Ralf Rohrmoser-von Glasow

Schafe ausgebrochen Anzeige Bundespolizisten treiben Tiere in Bad Honnef vom Bahngleis weg

Entwendet wurden zwei Burenziegen und zwei Walliser Schwarzhalsziegen. Tierdiebstahl dieser Art komme zum Glück nur ganz selten vor, so Kucharz laut Mitteilung der Stadt Bad Honnef. Der Ziegenhalter hat Anzeige bei der Polizei erstattet.