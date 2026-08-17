Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef am Sonntagabend, 16. August, zu einem Waldbrand alarmiert worden. Im Stadtteil Wülscheid brannte in einem Waldgebiet an der Wülscheider Straße eine Fläche von rund 300 Quadratmetern.

Die ersten Einsatzkräfte wurden um 21.22 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert. Bei Eintreffen brannte eine größere Fläche Unterholz neben der Straße, wobei eine Ausbreitung des Feuers drohte.

Feuerwehr verhindert Ausbreitung des Brandes

Die Feuerwehr erhöhte die Alarmstufe und rief weitere Einsatzkräfte nach. Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung und ein Übergreifen des Feuers konnte verhindert werden.

Aufgrund des dichten Bewuchses zogen sich die Nachlöscharbeiten über längere Zeit. Um Glutnester zu entdecken, setzte die Feuerwehr eine Drohne mit Wärmebildkamera ein. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet.

Polizei ermittelt Brandursache

Insgesamt waren 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und DRK beteiligt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Bereits am Freitag (14. August) hatte die Feuerwehr nur wenige hundert Meter entfernt einen Brand auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern gelöscht. Am Sonntag gab es laut Feuerwehr insgesamt sieben Alarmierungen. (red)