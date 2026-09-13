Acht Menschen sind bei einem Unfall am Samstagnachmittag (12. September) auf dem Eichholzer Weg in Bornheim-Sechtem zum Teil schwer verletzt worden. Im VW‑Bus war eine Familie (52 und 51) mit ihren vier Kindern (21, 19, 14, 13) unterwegs. Im BMW saßen ein 18-jähriger Fahrer und sein Beifahrer (17). Feuerwehrleute und Rettungskräfte kümmerten sich um sie. Noch an der Unfallstelle wurden sie alle vom Notarzt untersucht und zu weiteren Behandlungen in die Krankenhäuser der Umgebung gebracht.

Den Einsatzkräften bot sich am Samstagnachmittag auf dem Eichholzer Weg ein Bild der Zerstörung. Da waren die vielen Menschen, die alle verletzt, aber auch geschockt von den Geschehnissen waren und dringend Hilfe brauchten. Fahrzeugteile und Glassplitter lagen weit über die Unfallstelle zerstreut auf der Straße und der Böschung. Ein VW-Bus stand in Fahrtrichtung Sechtem regelrecht an die Leitplanke gequetscht. Offensichtlich hatte der Fahrer (52) noch versucht, einen Zusammenstoß auszuweichen. Die Front seines Wagens war auf der Fahrerseite jedoch bis zur Fahrertür quasi komplett aufgerissen. Verdreht und schief hing das linke Vorderrad nur noch lose an der Aufhängung.

Polizei schätzt Schaden auf Höhe von 30.000 Euro

Parallel zum VW‑Bus stand auf der Gegenfahrbahn, ebenfalls in Fahrtrichtung Sechtem, ein komplett im Frontbereich zerstörter BMW. Ersten Ermittlungen zufolge möchte die Polizei nicht ausschließen, dass der 18-jährige BMW-Fahrer aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seinen 150-PS-Wagen verloren hatte und dabei in den Gegenverkehr geraten war. Der Zusammenstoß mit dem VW-Bus war dann so heftig, dass sich der BMW auf der Fahrbahn einmal um die eigene Achse gedreht hatte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Aufgrund des ersten Lagebilds hatte Feuerwehreinsatzleiter Markus Weber die Alarmstufe erst einmal aufgestockt. Im nächsten Augenblick machten sich daraufhin weitere rund 50 Feuerwehrleute der Löscheinheiten Merten, Walberberg, Waldorf und Bornheim auf den Weg zum Eichholzer Weg. Die meisten Einsatzkräfte konnten jedoch schon bald wieder abrücken. Derweil trafen immer mehr Rettungswagen am Unfallort ein.

Angehörige kamen zur Unfallstelle – Polizei musste zunächst absperren

Und auch vor Aufregung völlig aufgelöste Angehörige der Verletzten kamen zur Unfallstelle. Die Polizei ließ jedoch erst einmal keine Personen durch. Die Unfallstelle blieb für die Rettungsmaßnahmen und die Versorgung der verletzten Jugendlichen und Erwachsenen komplett gesperrt.

Erst als alle Verletzten versorgt und auf dem Weg ins Krankenhaus waren, begannen die Ermittler der Polizei mit ihren Arbeiten. Die Beamten sicherten Spuren. Die Feuerwehrleute der Einheit Sechtem stellten den Brandschutz sicher. Sie unterstützten auch den Rettungsdienst und halfen am Ende auch mit, die Fahrbahn wieder frei zu kriegen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Fahrzeugschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 30.000 Euro. Gegen 19.45 Uhr am Samstagabend konnte die Sperrung aufgehoben und der Eichholzer Weg für die Durchfahrt wieder freigegeben werden.