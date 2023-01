Unfall in Bornheim Radfahrer von Fernzug erfasst – Bahnübergang stundenlang gesperrt

Bornheim – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Sonntagmittag ein Fahrradfahrer am Übergang der Deutschen Bahn auf dem Hessenweg zwischen Walberberg und Wesselings-Keldenich. Er hatte offenbar die geschlossene Schranke missachtet. Sein Fahrrad wurde von einem Zug erfasst. Der Mann wurde nach der notärztlichen Versorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht. Seine Frau, die den Unfall mit ansehen musste, erlitt einen Schock. Notfallseelsorger kümmerten sich sie.

Der Zugführer, der mit seinem Personenzug aus Koblenz kommend nach Köln unterwegs war, hatte gegen 13.20 Uhr die Polizei und die Rettungskräfte alarmiert. Schnell waren dann Notarzt, die Polizei des Rhein-Erft-Kreises sowie die Feuerwehrleute aus Wesseling und Brühl vor Ort. Auch die Bundespolizei wurden alarmiert und der Zugverkehr zwischen Sechtem und Brühl sofort eingestellt. Ersten Ermittlungen der Polizei des Rhein-Erft-Kreises zufolge wollte der Fahrradfahrer aus Walberberg hinter dem Bahnübergang nach links Richtung Schloss Falkenlust abbiegen. Der zu diesem Zeitpunkt aus Koblenz kommende Personenzug bremste zwar sofort, kam aber erst etwa 300 Meter hinter dem Bahnübergang zum Stehen. Das Fahrrad des Verunglückten wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes über die gesamte Strecke zerteilt.

Wie eine Sprecherin der Bahnpolizei am Nachmittag weiter erklärte, wurde nach dem Unfall der Zugführer ausgetauscht, die Passagiere seien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bahn betreut worden. Während der Unfallaufnahmen mussten der Hessenweg und die Bahnstrecke über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.