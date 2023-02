Versuchte Vergewaltigung Frau in Bornheim angegriffen – Bonner Polizei sucht Zeugen

Bornheim – Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen eines Sexualdeliktes. Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht zu Samstag (3. Juli) eine junge Frau in Bornheim-Waldorf attackiert zu haben. Darüber informiert die Polizei am Montag.

Walddorf-Bornheim: Frau schreit um Hilfe

Gegen 1:15 Uhr geschah der Übergriff. Die Frau war gerade im Bereich Hostertstraße/Hühnermarkt unterwegs, als sie plötzlich von einem Mann zu Boden geworfen wurde. Die junge Frau wehrte sich und schrie um Hilfe. Hierdurch wurde eine Anwohnerin auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Die Anwohnerin beobachtete außerdem, wie ein Zeuge den Tatverdächtigen ansprach, der daraufhin über die Hostertstraße in Richtung Büttgasse davonrannte. Der Zeuge folgte dem Mann. Bei einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten beide Personen jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Anwohnerin kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um die Geschädigte.



Verdacht der versuchten Vergewaltigung

Nach ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernahm das Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung. Diese führten bislang nicht zur Identifizierung des Täters.

Die Ermittler bitten nun insbesondere um die Kontaktaufnahme des noch unbekannten Zeugen sowie um Hinweise von weiteren möglichen Zeugen, die das Geschehen in der Nacht zu Samstag beobachtet haben könnten.

Bonner Polizei sucht Zeugen: So soll der Täter ausgesehen haben

Der Tatverdächtige kann auf der Grundlage von Zeugenangaben bislang als etwa Mitte 20 und 1,70 m groß beschrieben werden. Er soll eine dunkle Hautfarbe haben, war mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet und sprach Englisch.

Das könnte Sie auch interessieren:

Feuer in Troisdorfer Schrebergarten Anzeige Gartenlaube stand in Flammen

Einsatz in Hennef Anzeige Feuerwehr säubert Straße nach Schlammlawine von Marius Fuhrmann

Prozess am Landgericht Bonn Anzeige Flüchtiger JVA-Häftling pflanzt Cannabis in den Siegauen von Ulrike Schödel

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 oder der Kriminalwache unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK12K-Wache.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.