In Bonn-Dransdorf ist es am Freitag, 28. August, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Hund von einem Auto erfasst wurde und starb.

Der Autofahrer brachte das verletzte Tier und den Halter des Hundes nach dem Zusammenstoß zu einer Tierarztpraxis. Dort entfernte er sich jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Fahrer durch Zeugenhinweis ermittelt

Wie die Polizei nun mitteilte, konnte der beteiligte Autofahrer nach einem Zeugenhinweis ermittelt und zum Unfallhergang befragt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte der Fahrer dem nicht angeleinten Hund nicht mehr ausweichen, woraufhin es zur Kollision kam.

Das Tier verstarb infolge der schweren Verletzungen. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an. (red)