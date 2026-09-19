Am frühen Samstagnachmittag ist die Freiwillige Feuerwehr Königswinter um 15.59 Uhr nach Heisterbacherrott alarmiert worden. In der Dollendorfer Straße war bei Baggerarbeiten in einem Garten eine Gasleitung beschädigt und durchtrennt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, trat Gas aus der Leitung aus. Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Straße und evakuierten die umliegenden Wohnhäuser.

Leitung abgedichtet

Eine pflegebedürftige Person in einem der Häuser wurde vom Rettungsdienst überwacht, konnte aber vor Ort in ihrer Wohnung bleiben.

Einem Trupp der Feuerwehr gelang es, die beschädigte Leitung mit speziellem Material abzudichten. Der alarmierte Energieversorger übernahm die weiteren Maßnahmen und führte Kontrollmessungen in den Gebäuden durch.

Der Einsatz für die rund 25 Einsatzkräfte der Löscheinheiten Oelberg und Bockeroth war nach etwa einer Stunde beendet. Die Dollendorfer Straße war währenddessen voll gesperrt. (red)