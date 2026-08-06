Eine übergroße Birkenfee, der die Äste und Blätter auf dem Kopf wachsen; ein Gorilla mit lila farbenem Fell, der sich gemütlich brummend neben die Besucher setzt; Meerkatzen, die Seifenblasen verteilen; Windpferde, die transparent zu sein scheinen und regelmäßig durch den Park schweben: Schloss Drachenburg hat in den vergangenen Jahren bei seinem „Fest der Fantasie“ schon viele skurrile, geheimnisvolle und magische Wesen erlebt.

„Zwischen Türmen, Terrassen und Rheinblick verbindet sich Fantasie mit Genuss und macht den Tag zu einem Erlebnis, das nachklingt“, schreibt die Betreibergesellschaft von Schloss Drachenburg in der Ankündigung des Festes, das am Samstag und Sonntag, 8. und 9. August, stattfindet. Wie bisher sind internationale Künstler an und rund um die Ikone der Rheinromantik auf halber Höhe zum Drachenfels zu Gast. Sie bieten Clownerie, Akrobatik, Zauberei und Comedy.

Picknickdecken im Park von Schloss Drachenburg ausbreiten

Ein besonderer Clou: Besucherinnen und Besuchern ist es ausdrücklich erlaubt, auf den Wiesen unter den mächtigen Bäumen des Parks ihre Decken auszubreiten und ein mitgebrachtes Picknick zu genießen. In den Vorjahren nutzten das vor allem Familien, die in Tupperdosen Kleinigkeiten vorbereitet hatten. In der speziellen Atmosphäre des Schlossparks ist schon das ein bleibendes Erlebnis.

Fast zum Inventar beim Fest der Fantasie gehört die „Lebende Couch“, auf der man Platz nehmen und ein bisschen Smalltalk mit den Künstlern halten kann, deren goldene Köpfe aus den Lehnen ragen. Als „Meister der Fingerfertigkeiten“ wird der Schattenspieler Drew Colby angekündigt. Ein „dynamisches Zusammenspiel aus Trampolin, Jonglage und charmantem Chaos“ versprechen die Macher von „The bouncing Juggler von Armelo“.

Eine lustige Show für die ganze Familie bietet die Familia Fantastic mit „Two strings“. Lotta und Stina verbinden Akrobatik mit Comedy und Avital und Jochen zeigen ihr Können an Strapaten und am Duo-Schwung-Trapez. „Mit Rad, Charme und Melone“ zeigt Janna Wohlfahrt auf ihrem Einrad Jonglage.

Seit ein paar Jahren deckelt die Betreibergesellschaft von Schloss Drachenburg die Zahl der Besucher derzeit auf maximal 1500 pro Veranstaltungstag. Diese Maßnahme dient dem Schutz des denkmalgeschützten Ensembles aus Schloss, Vorburg und Park. Mittwochmittag (5. August) gab es online für Samstag noch 380 Tickets und für Sonntag noch 520 Plätze. 200 Tickets gibt es an der Tageskasse.

Fest der Fantasie, Schloss Drachenburg, Drachenfelsstraße 118, 53639 Königswinter; Samstag und Sonntag, 8. und 9. August, jeweils von 13 bis 19 Uhr. Kinder und Jugendliche von vier bis 17 Jahren zahlen 15 Euro, Erwachsene (ab 18 Jahren) 20 Euro. Fahrten mit der Drachenfelsbahn sind nicht im Preis enthalten. Erwachsene zahlen für eine Berg- und Talfahrt 14 Euro, Kinder (vier bis 13 Jahre) sieben Euro.