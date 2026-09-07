Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter sind am Montagnachmittag (7. September) zu einem Brand in Berghausen ausgerückt. Dort griffen Flammen von einer großen Thuja-Hecke auf einen Carport und einen Kaminholzstapel über und bedrohten dann auch das angrenzende Wohnhaus. Dank eines schweren Löschangriffs bekamen die Feuerwehrleute den Brand aber noch rechtzeitig unter Kontrolle.

Möglicherweise entzündete sich die Thuja-Hecke bei Arbeiten mit einem Gasbrenner im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau an der Berghausener Straße. Der Leitstelle der Feuerwehr in Siegburg war zunächst „nur“ eine auf fünf Meter Länge brennende Hecke gemeldet worden. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, wurde die Alarmstufe auf B3 mit dem Zusatz „Menschenleben in Gefahr“ erhöht. Zu dem Zeitpunkt wurde eine Person vermisst.

Der Einsatz der Feuerwehrleute wurde in der Berghausener Straße koordiniert. Copyright: Ralf Klodt

Und die Flammen breiteten sich nach Angaben der Feuerwehr rasant aus, griffen auf den Carport über und bedrohten das Wohnhaus. Neben den Einheiten Uthweiler und Eudenbach wurde auch das Tanklöschfahrzeug der Löschgruppe Oelberg mit 14.000 Litern Wasser nach Berghausen beordert. Hinzu kamen der Einsatzleitwagen aus Oberdollendorf und die Feuerwehreinheit aus Ittenbach.

Mit einem massiven Löschangriff konnten die Feuerwehrleute die Flammen in den Griff bekommen. Die zunächst vermisste Person wurde im Garten angetroffen, wo sie sich in Sicherheit gebracht hatte. Eine von zwei im Haus lebende Personen wurde ins Krankenhaus gebracht. (rkl/csc)