Insgesamt drei Unfälle mit Lastwagen haben sich am Freitagabend (4. September) auf der Autobahn 3 bei Königswinter und Bad Honnef ereignet.

An der Anschlussstelle Siebengebirge kam gegen 20 Uhr ein Sattelzug auf dem Beschleunigungsstreifen Richtung Köln nach rechts von der Fahrbahn ab und durbrach die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Spezialunterehmen musste anrücken, um den Lastwagen zu bergen. Zeitweise musst die A3 dafür in Richtung Köln gesperrt werden. Die Polizei sperrte zudem die Auffahrt.

Kurz nach diesem Alleinunfall kam es auf der A3 in Gegenrichtung zwischen den Anschlusstellen Bad Honnef/Linz und Neustadt/Wied zu einer Kollision zweier Lastwagen, als einer der Lkw einem Pkw hatte ausweichen müssen. Durch den Unfall, zu dem die Löschgruppe Aegidienberg der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef gerufen wurde, gab es einen längeren Rückstau.

Beim dritten Fall kam an dem Abend ein Sattelzug ebenfalls von der Fahrbahn ab und landete auf einem Grünstreifen. Auch hier musste das Spezialunternehmen anrücken, um den Lkw zu bergen. (csc/rkl)