Die Polizei tappt nach dem Fund menschlicher Knochen in einem Autowrack aus dem Rhein bei Königswinter im Dunkeln. Wie ein Pressesprecher am Freitag (4. September) erklärte, gebe es zahlreiche Hinweise, doch ein konkreter Vermisstenfall konnte nicht ermittelt werden. Hoffnung wird nun auf die rechtsmedizinische Untersuchung der sterblichen Überreste gelegt.

Autowrack mit menschlichen Knochen im Rhein aufgetaucht

Das Autowrack wurde bereits am 3. August 2026 im Rhein in Königswinter an einer Slipstelle für Einsatzboote entdeckt. Grund war das Niedrigwasser im Rhein, bei dem gleich mehrere Autowracks gefunden wurden. Doch in dem Fiat 126 wurden zahlreiche Knochen gefunden.

Der Verdacht, es könnte sich um menschliche Überreste handeln, bestätigte sich kurz darauf. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. „Bei dem geborgenen Fahrzeug handelt es sich nach bisherigen Feststellungen um einen Fiat 126, der Anfang der 1970er-Jahre gebaut worden ist“, berichtet ein Pressesprecher zu den Erkenntnissen. „Der im Fahrzeug vorgefundene Verbandkasten wies ein Ablaufdatum aus dem Jahr 1971 auf.“

Zahlreiche Hinweise – keine Parallele zu Vermisstenfällen

Trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung hätten die Ermittlerinnen und Ermittler jedoch bis zum aktuellen Zeitpunkt keine konkreten Zusammenhänge zu zurückliegenden oder aktuellen Vermisstenfällen herstellen können, so der Polizeipressesprecher weiter.

Die aufgefundenen Knochen und Knochenfragmente wurden der Rechtsmedizin zur molekulargenetischen Untersuchung übergeben. Sobald die Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen, wolle die Polizei erneut berichten, hieß es weiter. (jv)